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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: افتتاح القيادة الاستراتيجية يعكس قوة الدولة

مركز القيادة الاستراتيجية
مركز القيادة الاستراتيجية
إسراء صبري

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية «الأوكتاجون» بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات، ويعكس حجم التطور الذي شهدته القوات المسلحة المصرية على مستوى التخطيط والجاهزية واستخدام أحدث التقنيات.

وأوضح حسين، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أنه حرص على زيارة المقر أكثر من مرة، مؤكدًا أنه يعد من أهم المنشآت الحديثة في مصر، لما يضمه من مراكز للقيادة والسيطرة والكليات العسكرية ومنشآت التدريب وإدارة الأزمات، بما يوفر بيئة متكاملة لإعداد وتأهيل القوات المسلحة وتعزيز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والظروف الطارئة.

وأشار إلى أن إنشاء هذا الصرح يبعث برسالة واضحة تؤكد امتلاك مصر جيشًا قويًا ومنظمًا ومجهزًا بأحدث الإمكانات، لافتًا إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة أثبتت أهمية امتلاك قوات مسلحة قادرة على حماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار الدولة، وهو ما يعزز مكانة مصر الإقليمية ويمنحها وزنًا أكبر في محيطها.

وأكد أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاح حملت رسائل مهمة للمواطنين، تضمنت استعراض ما واجهته الدولة من تحديات خلال السنوات الماضية، خاصة آثار الإرهاب والفوضى على الاقتصاد والاستقرار، إلى جانب التأكيد على مواصلة حماية الدولة والحفاظ على ما تحقق من إنجازات.

وأضاف أن الرئيس وجّه الحكومة بعدد من التكليفات التي تمثل خريطة عمل للمرحلة المقبلة، شملت تطوير المنظومة الإعلامية، وتنشيط الحياة السياسية، والاستعداد لإجراء انتخابات المحليات، إلى جانب إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور الدولة في دعم الإنتاج ورعاية الموهوبين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ هذه التوجيهات بدقة سيعزز مسيرة التنمية، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر خلال المرحلة المقبلة، على المستويين الداخلي والإقليمي.

مقر القيادة الاستراتيجية الأوكتاجون القوات المسلحة المصرية

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