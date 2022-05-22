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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر يعلن فتح باب التقدم لرياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي إلكترونيا

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية .

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات.

وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن {6 أشهر} كحد أدنى لسن القبول  يتم التقديم يوم 2022/6/1 من هنا
 

يأتي هذا انطلاقاً من أجندة التنمية المستدامة "مصر 2030" وسعى الازهر الشريف فى التحول الرقمى للمعاهد الازهرية والذى يهدف الى وصول تقديم خدمات تعليمية وادارية قادرة على مواكبة التغيير . وفى اولى الخطوات الجادة فى التحول الرقمى للمعاهد الازهرية فقد تم نشر نظام ادارة شئون الطلاب بالمعاهد الازهرية على شبكة الانترنت

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الازهر الشريف فتح باب القبول إلكترونيا مرحلة رياض الاطفال الصف الاول الابتدائي المعاهد الابتدائية الأزهرية

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