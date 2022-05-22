جونسون يتجه لإقالة سكرتير الحكومة في محاولة للاحتفاظ بمنصبه

أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية، بأنه من المقرر أن يقيل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سكرتير الحكومة، سايمون كيس، في محاولة للاحتفاظ بمقعد رئيس الوزراء وسط فضائح مستمرة بسبب حفلات داونينج ستريت.

وحسب صحيفة “ذا أوبزرفر”، فإن سبب القرار هو أنه تم ذكر كيس بشكل محدد في تقرير أعد على أساس تحقيق داخلي في موضوع الحفلات غير المشروعة في مكتب رئيس الوزراء خلال ذروة قيود فيروس كورونا في 2020-2021.

وتم تكليف سكرتيرة مجلس الوزراء سو جراي، بإجراء التحقيق وهي تخطط لنشر النتائج الأسبوع المقبل.

وعلمت “ذا أوبزرفر” من عدة مصادر، أن سو جراي، ستقوم في تقريرها، بتحميل سايمون كيس، مسؤولية السماح بتنظيم الحفلات.