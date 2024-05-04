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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد قطري يتوجه للقاهرة للمشاركة في المباحثات بين حماس وإسرائيل

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام قطرية بأن وفدا قطريا سيتوجه اليوم إلي القاهرة للمشاركة في مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل وذلك في أحدث جولة مفاوضات تشارك فيها أيضا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومصر والتي يتوقع أن تبدأ اليوم بهدف وقف إطلاق النار في غزة.

وكشف مصدر في حركة حماس أن الحركة وافقت على المرحلة الأولى من صفقة إطلاق سراح الرهائن بضمان من الولايات المتحدة بأن إسرائيل ستنسحب بالكامل من غزة بعد 124 يوما، عندما يتم الانتهاء من جميع المراحل الثلاث من الاتفاق.

ونقلت القناة 12 عن مسئول في حماس لم يذكر اسمه قوله إن الضمانة الأمريكية تم إرسالها عبر وسطاء مصريين وقطريين من المقرر أن يجتمعوا مع ممثلين عن الحركة في القاهرة اليوم.

وأصرت إسرائيل مراراً وتكراراً على أنها لن تقبل بإنهاء الحرب في غزة كجزء من صفقة الرهائن المحتملة.

وحسب ما ورد يأتي الاتفاق أيضًا مع وعد تدعمه الولايات المتحدة بأن إسرائيل لن تبدأ عمليتها العسكرية المخطط لها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويتضمن الاقتراح الأخير مرحلة أولى تستمر لمدة تصل إلى 40 يومًا يتم خلالها إطلاق سراح ما يصل إلى 33 من أكثر من 100 رهينة إسرائيلي محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر، في حين أن المرحلة الثانية ستستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل وستشهد موافقة الجانبين على إطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن والالتزام بوقف أطول للقتال.

ويُعتقد أن المرحلة الأولى ستسمح بعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، إذ قالت الولايات المتحدة إن إسرائيل وافقت على العودة غير المقيدة للمدنيين في غزة إلى المناطق التي سيطرت عليها تل أبيب.

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل الرهائن الإسرائيليين.

ونقلت القناة 12 عن مصدر في حماس قوله إنه تم التوصل إلى تسويات” فيما يتعلق بعدد الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلية.

يأتي هذا التقرير في أعقاب بيان رسمي من حماس في وقت متأخر من الليلة الماضية مفاده أن الحركة سترسل وفدا إلى القاهرة “عازمة على تأمين اتفاق بطريقة تلبي مطالب الفلسطينيين”.

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