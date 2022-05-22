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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

غرفة السياحة: نجاح موسم العمرة.. ولا رصد لأي حالات كورونا بين المصريين

صدى البلد

أكدت غرفة شركات السياحة نجاح موسم العمرة الذي انتهت فعالياته منذ أيام وجاء بعد توقف رحلات العمرة لفترة ليست قصيرة بسبب انتشار جائحة كورونا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة اليوم الأحد.

 وأشار أحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية أن أهم ما ميّز موسم العمرة المنقضي أن المعتمرين المصريين سافروا الي العمرة وعادوا بسلام الله الي ارض الوطن ولم يتم رصد أية حالة إصابة بكورونا او اي أمراض مزمنة أخرى , مشيرا الى ان ذلك يأتي بفضل عدة أسباب منها الإجراءات الاحترازية التي تضمنتها ضوابط العمرة والتزمت الشركات بتطبيقها بحزم .. بجانب الإجراءات الاحترازية القوية التي تتخذها السلطات السعودية لحماية المعتمرين من كافة الجنسيات .

 وأضاف احمد إبراهيم أنه كان يتم إجراء فحص" بي سي ار " للمعتمر خاصة عند عودته من العمرة بمعرفة أجهزة وزارة الصحة ولم يتم تسجيل أي حالة كورونا.

 وأضاف أحمد إبراهيم أن أهم ما شهده موسم العمرة المنقضي بدء التطبيق الفعلي للبوابة المصرية للعمرة والتي تم إنشاؤها بقرار جمهوري لحماية حقوق المعتمرين وضمان راحتهم وسلامتهم منذ السفر وحتى عودتهم سالمين الى ارض الوطن , مشيرا الى ان التسجيل والسفر عن طريق البوابة يحقق إيجابيات عديدة للمواطنين منها ضمان توافر رحلة عمرة مميزة متوافقة مع الضوابط التي تضعها الوزارة والغرفة من حيث السكن والنقل وكافة الخدمات التي يتم تقديمها للمتعمر . ومعاقبة أي مقصر في حق المعتمر بل وتعويض المعتمر التعويض المناسب في حالة وجود أي تقصير , مشددا على أن البوابة لا تمنع سفر أي مواطن إنما تضمن التنظيم المتميز لرحلة العمرة , وأكد أحمد إبراهيم أن البوابة المصرية للعمرة تأتي تتويجا لجهد بدأه القطاع السياحي الرسمي والخاص قبل أكثر من عشر سنوات لميكنة إجراءات العمرة , كما أنها تتواكب تماما مع التطوير السعودي لميكنة إجراءات الحج والعمرة .

 من جانبه أكد هشام أمين عضو لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ان موسم العمرة المنقضي شهد العديد من الإيجابيات رغم انه كان موسم صعب للغاية خاصة وأنه جاء بعد فترة من توقف رحلات العمرة بسبب جائحة كورونا , موضحا ان الغرفة رصدت عدد من الشائعات والأكاذيب حول أعداد المعتمرين والأعداد التي سافرت خارج منظومة البوابة . مشيرا الى ان اهم اهداف البوابة مواجهة السمسارة وآية رحلات خارج رقابة الدولة ممثلة في وزارة السياحة ، واضاف ان المتضررين من عمل البوابة وعدد ممن أدمنوا المخالفات هم من يقفون وراء الهجوم على البوابة ، وأضاف هشام امين ان من اهم الايجابيات التي تحققت اولا فيما يخص المواطن أنها ضمنت المعتمر برنامج مطابق للضوابط الموضوعة بين الوزارة والغرفة ، كما أنها تضمن اتخاذ إجراء فوري تجاه أية شكاوى للمعتمرين وتعويضهم عن أي أضرار لحقت بهم وكذلك معاقبة المقصرين ، كما أن البوابة تمكن اهل المعتمر وذويه من متابعة اون لاين طوال الرحلة ومكان تواجده وحالته الصحية ، أما ما يخص الدولة فان البوابة ضمنت رحلات منظمة وعلي مستوي عالٍ للمواطنين وكذلك حققت هدف الدولة من حماية مواطنيها وضمان راحتهم وسلامتهم وحقوقهم داخل مصر وخارجها ، وفيما يخص شركات السياحة فان أهم ايجابية البوابة انها حمت الشركات الجادة وحافظت على سمعة القطاع السياحي ومكانته المميزة لدى المواطنين ، وحول الأرقام التي تحدثت عن أعداد المعتمرين المصريين وعدد من سافروا خارج منظومة البوابة اكد هشام امين انه لا توجد ارقام رسمية موثقة ولم تتلق الغرفة اية اعداد او ارقام  خاصة من وزارة الحج السعودية وهي الجهة المنوط بها إصدار تلك الأعداد .

مصر السعودية الحج بوابة العمرة المصرية السياحة وزارة الصحة جائحة كورونا شركات السياحة الإجراءات الاحترازية السلطات السعودية بوابة العمرة

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