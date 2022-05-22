الدفع بـ15 سيارة إسعاف لنقل جثة و15 مصابا في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، ١٥ سيارة إسعاف لموقع حادث انقلاب سيارة عمال بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.
ولقي شخص مصرعه وأصيب حوالي ١٥ عامل بإصابات متنوعة في حادث مروري بأبو سلطان بطريق الإسماعيلية السويس.
تلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا بانقلاب سيارة نصف نقل محملة عمال بوصلة أبو سلطان اتجاه السويس.
أسفر الحادث عن إصابة ١٥ عامل، ووفاة شخص توفي في مستشفي فايد المركزي.
ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بالدفع بعدد سيارات إسعاف إلي مكان وقوع الحادث والتي قامت بدورها بنقل المصابين إلي المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.
وتم نقل ٦ مصابين إلي المجمع الطبي، و٩ حالات مستشفي أبو خليفة.