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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بفستان أسود.. كايلي جينر تثير الجدل في أحدث إطلالة على إنستجرام

كايلى جينر
كايلى جينر

خطفت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، انظار متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بأحدث صور لها.

وتألقت كايلى، بفستان ستان مكشوف اسود اللون، واعتمدت مكياج جذاب ابرز جمالها وحملت حقيبة يد سوداء صغيرة، معتمدة على شعرها الأسود المرفوع للخلف.

كانت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، كشفت عن نبأ ولادة طفلها الثاني من ترافس سكوت، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "جينر" البالغة من العمر 24 عامًا، وضعت طفلًا ذكرًا، حيث إنها وضعت قلبا أزرق مع "بوست" للإعلان عن ولادة الطفل على موقع إنستجرام، ولكنها لم تكشف عن اسم المولود.

وفى شهر سبتمبر الماضي، أعلنت كايلى جينر عبر إنستجرام أنها حامل بطفلها الثاني، بعدما أنجبت ابنة من صديقها مطرب الراب الأمريكى ترافيس سكوت، والذى كان يؤدى فى مهرجان أستروورلد الموسيقى فى هيوستن فى 5 نوفمبر الماضى، عندما تسبب تدافع المعجبين فى مقتل 10 أشخاص، وفى الشهر الماضى، نشرت كايلى جينر صور تظهر بطنها المنتفخة، لتؤكد حملها فى طفلها الثانى.

 

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فستان مكشوف اطلالة تبرز انوثتها نجمة تلفزيون الواقع عارضة الأزياء كايلي جينر

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