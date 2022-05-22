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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خبز على طاولة الخال ميلاد للروائي محمد النعاس تفوز بجائزة بوكر العربية 2022

من الحفل الختامي
من الحفل الختامي للجائزة

أعلن د. شكري المبخوت رئيس لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الخامسة عشرة لعام 2022، فوز رواية  “خبز على طاولة الخال ميلاد” للروائي الليبي الشاب محمد النعاس الصادرة عن دار نشر “راشم”.

وقال المبخوت إن اللجنة قررت بالإجماع فوز رواية كتبت بلغة عربية حديثة بسيطة، وتمكن صاحب العمل المتوج من تتبع مسار الشخصية وهي تتلعثم لتقول هويتها المبتورة الخائفة للتصورات الاجتماعية السائدة في قريتها، وما هذه القرية إلا الواقع.

وتعد الجائزة العالمية للرواية العربية (IPAF) أعرق وأهم جائزة أدبية في العالم العربي، وهدفها هو مكافأة التميز في الكتابة الإبداعية العربية المعاصرة وتشجيع قراء الأدب العربي عالي الجودة دوليًا من خلال ترجمة ونشر الروايات الفائزة والمختصرة بلغات رئيسية أخرى.

وتدعم المؤسسة المبادرات الأدبية الأخرى. في عام 2009 ، أطلقت IPAF أول  ندوة  (ورشة الكتاب) لكتاب الخيال الناشئين باللغة العربية.

ويرعى الجائزة الدولية للرواية العربية حاليا مركز أبو ظبي للغة العربية ، تحت مظلة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ، وتشرف عليها مؤسسة جائزة بوكر في لندن.

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