الآلية الثلاثية بالسودان: ندعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي

أكدت الآلية الثلاثية المشتركة للسودان التي تضم الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، اليوم الأحد، دعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي في البلاد.

كما دعت في بيان، اليوم الأحد، إلى ضرورة تهيئة الظروف المواتية لإنجاح العملية السياسية، مضيفة أن ذلك ينبغي أن يتم على وجه السرعة.

وعبرت أيضاً عن قلقها البالغ إزاء استخدام "القوة المفرطة" في الرد على الاحتجاجات، داعية إلى إجراء تحقيقات موثوقة في جميع "حوادث العنف"، مشيرةً إلى مناشدتها السلطات السودانية بوقف الاعتقالات ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم أعضاء لجان المقاومة.

هذا وكان الحوار السوداني الذي ترعاه الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد انطلق في 12 مايو الجاري لبحث سبل نزع فتيل الأزمة في البلاد.

وبحث اللقاء الأولي الذي عقد في مقر بعثة يونيتامس بالخرطوم، وضم ممثلي الآلية الثلاثية والهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني)، رؤيتها حول المجلس السيادي والحكومة وآلية انتخاب رئيس الوزراء والمجلس التشريعي والسلطة القضائية والمفوضيات وبرنامج الحكومة واستكمال السلام والقضايا المتعلقة بجذور الأزمة.

كما كان مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات شدد في وقت سابق خلال مقابلة مع قناة “العربية” على ضرورة "عدم إقصاء القوى السياسية والتمسك بمكون واحد رغم أهميته" خلال الحوار.

كما شدد على وجوب تشكيل حكومة مدنية ووضع أساس دستوري وبرنامج قابل للتطبيق بأسرع وقت ممكن ممكن.

وأوضح أنه ليس من المرتقب أن يمد الحوار لأكثر من 10 أيام.