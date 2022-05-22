نجاح كبير لليوم الثاني على التوالي لقوافل الثانوية العامة المجانية في بورسعيد

توافد أعداد طلابية كبيرة بالقوافل التعليمية التي تنفذها مديرية التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد تحت اشراف مؤسسة مشكاة نور لليوم الثاني على التوالي، بمحافظة بورسعيد.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية العامة برعايته وبالتعاون المشترك بين مؤسسة مشكاة نور مع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، منذ أمس وتستمر لمدة شهر حتى بداية امتحانات شهادة الثانوية العامة.



بدأت القوافل التعليمية منذ أمس 21 من مايو الحالي، بمدرسة بورسعيد الثانويه بنات وكانت المحاضرة الأولى لمادة كيمياء باللغة العربية لدكتور سامح وليم، ومادة الكيمياء باللغة الإنجليزية للدكتور هاني حسنين بالمعسكر الدولي للكشافة ببورسعيد، واليوم كانت المحاضرة الأولى بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات لمادة الأحياء باللغة العربية للدكتور سيد عبد الحليم، والأستاذ محمد العوادلي أحياء باللغة الإنجليزية، وبمدسة الخلفاء الراشدين ببورفؤاد، كانت المحاضرة للأستاذ عمرو السعيد مدرس مادة التاريخ.

أجمع الطلاب الحاضرين للقوافل التعليميه للصف الثالث الثانوي بالثلاثة مراكز سواء بمدرسة بورسعيد الثانويه بنات أو بمدرسة الخلفاء الراشدين ببورفؤاد أو بالمعسكر الدولي للكشافة، علي نجاح القوافل التعليمية بشكل كبير، وكفاءة المعلمين وتميز القائمين علي القوافل والتنظيم العالي الذي يوفر علي الطلاب الكثير من المعاناة لمراجعة المواد الدراسية قبل الامتحان بأيام وبالمجان.

وحرصت المؤسسة علي توفير أفضل مناخ للطلاب خلال أداء الامتحانات، حيث تقدم القوافل التعليمية مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الثانوية، في جميع المواد التعليمية وبكافة السبل اللازمة لتوفير المناخ المناسب لتحصيل الطلاب، ويشرف على المراجعة معلمين وموجهين ذوي خبرة في مجال التدريس.

ويتم نشر المحتوي التعليمي للمحاضرات جميعها ومتابعة المراجعات النهائية عبر عدد من المنصات الإلكترونية، التابعة للمؤسسة، وعبر الصفحة الرسمية لمؤسسة مشكاة نور، وتكون المراجعات على فترتين في جميع المواد التعليمية، وتم تجهيز أماكن المحاضرات على أعلى مستوى وتزويدها بأحدث الوسائل الإلكترونية والتعليمية التي تساهم في سرعة تلقي وإستيعاب الطلاب للمادة العلمية المقدمة لهم.



وقدم جميع العاملين بمؤسسة مشكاة نور ومديرية التربية والتعليم من معلمين وأولياء أمور وطلاب، دعوة للجميع عبر صفحات التواصل الاجتماعي للحضور للاستفادة من القوافل التعليمية الممنوحة من قبل المحافظة ومؤسسة مشكاة نور ومديرية التربية والتعليم مجانا، للحصول على فرصة المراجعة النهائية، علي كيفية اجتياز الاختبار والتدريب النهائي علي شكل الاختبار الفعلي.