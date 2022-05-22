عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح كبير لليوم الثاني على التوالي لقوافل الثانوية العامة المجانية في بورسعيد

صدى البلد

توافد أعداد طلابية كبيرة بالقوافل التعليمية التي تنفذها مديرية التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد تحت اشراف مؤسسة مشكاة نور لليوم الثاني على التوالي، بمحافظة بورسعيد. 

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية العامة برعايته وبالتعاون المشترك بين مؤسسة مشكاة نور مع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، منذ أمس وتستمر لمدة شهر حتى بداية امتحانات شهادة الثانوية العامة.


بدأت القوافل التعليمية منذ أمس 21 من مايو الحالي، بمدرسة بورسعيد الثانويه بنات وكانت المحاضرة الأولى لمادة كيمياء باللغة العربية لدكتور سامح وليم، ومادة الكيمياء باللغة الإنجليزية للدكتور هاني حسنين بالمعسكر الدولي للكشافة ببورسعيد، واليوم كانت المحاضرة الأولى بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات لمادة الأحياء باللغة العربية للدكتور سيد عبد الحليم، والأستاذ محمد العوادلي أحياء باللغة الإنجليزية، وبمدسة الخلفاء الراشدين ببورفؤاد، كانت المحاضرة للأستاذ عمرو السعيد مدرس مادة التاريخ.

أجمع الطلاب الحاضرين للقوافل التعليميه للصف الثالث الثانوي بالثلاثة مراكز سواء بمدرسة بورسعيد الثانويه بنات أو بمدرسة الخلفاء الراشدين ببورفؤاد أو بالمعسكر الدولي للكشافة، علي نجاح القوافل التعليمية بشكل كبير، وكفاءة المعلمين وتميز القائمين علي القوافل والتنظيم العالي الذي يوفر علي الطلاب الكثير من المعاناة لمراجعة المواد الدراسية قبل الامتحان بأيام وبالمجان.

وحرصت المؤسسة علي توفير أفضل مناخ للطلاب خلال أداء الامتحانات، حيث تقدم القوافل التعليمية مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الثانوية، في جميع المواد التعليمية وبكافة السبل اللازمة لتوفير المناخ المناسب لتحصيل الطلاب، ويشرف على المراجعة معلمين وموجهين ذوي خبرة في مجال التدريس.

بنتي شافت ملاك قبل وفاتها بأيام.. والدة ضحية البلطجة في بورسعيد تحكي التفاصيل

الغضبان : توريد 9888 طن قمح من أراضي شرق وجنوب بورسعيد

ويتم نشر المحتوي التعليمي للمحاضرات جميعها ومتابعة المراجعات النهائية عبر عدد من المنصات الإلكترونية، التابعة للمؤسسة، وعبر الصفحة الرسمية لمؤسسة مشكاة نور، وتكون المراجعات على فترتين في جميع المواد التعليمية، وتم تجهيز أماكن المحاضرات على أعلى مستوى وتزويدها بأحدث الوسائل الإلكترونية والتعليمية التي تساهم في سرعة تلقي وإستيعاب الطلاب للمادة العلمية المقدمة لهم.

تسجيل دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التدوال بموانئ بورسعيد


وقدم جميع العاملين بمؤسسة مشكاة نور ومديرية التربية والتعليم من معلمين وأولياء أمور وطلاب، دعوة للجميع عبر صفحات التواصل الاجتماعي للحضور  للاستفادة من القوافل التعليمية الممنوحة من قبل المحافظة ومؤسسة مشكاة نور ومديرية التربية والتعليم مجانا، للحصول على فرصة المراجعة النهائية، علي كيفية اجتياز الاختبار والتدريب النهائي علي شكل الاختبار الفعلي.

بورسعيد مديرية التربية والتعليم محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التعاون المشترك اللغة الإنجليزية اللواء عادل الغضبان القوافل التعليمية طلاب الشهادة الثانوية الشهادة الثانوية الشهادة الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءا من الغد.. انخفاض سعر الحديد 1000 والأسمنت 100 جنيه للطن

وضع مخدرا وتصنت علينا.. . تفاصيل جديدة في واقعة ديليفرى المعادي

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

محمود الليثي يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله بعد تعرضه لوعكة صحية

الهلع العصبي.. مرض مصطفى كامل الغريب يقوده لتصدر الترند

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لعامل «دليفرى» بإختلاس النظر من خلف باب شقة

ترشيحاتنا

ليفربول ضد ولفرهامبتون.. محمد صلاح يشارك بدلاً من جوتا في مباراة الحسم

البنك المركزي الليبي ينفي تجميد مبالغ من أصوله في بريطانيا

بشرى سارة.. شعبة المواد الغذائية: تراجع أسعار الدقيق والذرة والبرغل والفريك

الحرس الثوري الإيراني: اغتيال العقيد صياد خدايي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران

ماذا تقرأ بعد صلاة العصر؟.. اغتنم أفضل 6 سور أوصى بها النبي

الزيادة السكانية تأكل الأخضر واليابس.. لماذا تراجع إنتاج مصر من الأسماك؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة المركزية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ 100 شاب وفتاة

أحمد سعد خلال حفل السعودية: غلطت في الأغنية والجمهور قالها صح

بسبب الهرمونات.. أنثى الأخطبوط تعذب عائلتها وتأكل نفسها أثناء الحمل

حسين فهمي أبرزهم.. ماذا يفعل نجوم العالم العربى فى كان؟ صور

فيديو

وضع مخدرا وتصنت علينا.. . تفاصيل جديدة في واقعة ديليفرى المعادي

عايش على المحاليل.. تعرض نجل الفنان محمود الليثي لوعكة صحية.. فيديوجراف

انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة.. هيئة الأرصاد توضح موعد استقرار الطقس

أحمد حلمي: فيلم سينمائي كتبته منذ 10 سنوات قد يجمعني بمنى زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ