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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استاذ مناخ: مشروع مستقبل مصر يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل

صدى البلد

قال الدكتور شاكر عبد العاطي، أستاذ المناخ ورئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن التغيرات المناخية موضوع الساعة؛ مؤكدًا أن انبعاثات مصر المناخية لا تتخطى 10%؛ فمصر دولة متأثرة وليست مؤثرة.


وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات لمجابهة هذا الأمر، مؤكدًا أن إنتاجية مصر من القمح كانت قياسية بعد وصول إنتاجية فدان القمح الواحد إلى 20 أردبًا، مردفًا: «مشروع مستقبل مصر هيستصلح فيه مليون فدان؛ وده هيزود المسطح الأخصر وهتزيد إنتاجية المحاصيل».

وتابع أن محصول الأرز كان يستلزم 6 أشهر حتى حصاده، لافتًا إلى أن هذه الفترة قلت حاليًا «وده إنجاز بعدما أصبح لدينا كمية أرز تفوق المعدلات العالمية»، مشيرًا إلى أن أي أرض مغمورة بالمياه يتصاعد منها غاز الميثان الذي يؤثر بدوره في تغير المناخ، مؤكدًا أن هناك 19% نقصًا بالمحاصيل الزراعية في العالم بسبب التغيرات المناخية.

وأوضح أن الغرض من الصوبة هو تعظيم الاستفادة من المساحة، إلى جانب الإنتاجية الزيادة التي تؤدي إلى وفرة إنتاجية، مؤكدًا “أن الصوبة تساعد على التحكم في موعد الزراعة والمبيدات التي يتم رشها على المحصول «وهو أمر يفيد داخليًا؛ ويتم تصدير منتجات الصوبة خارجيًا».

الدولة المصرية المحاصيل الزراعية قناة صدي البلد صالة محصول الارز

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