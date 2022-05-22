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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هاني الناظر: نسب الشفاء من جدري القرود تتم خلال 10 أيام

صدى البلد

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن نسب الشفاء من جدري القرود تتم خلال 10 أيام.

وتابع الناظر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" جدري القرود مرض جلدي تبدأ أعراضه بارتفاع في درجات الحرارة وصداع".

وأوضح أستاذ الأمراض الجلدية،:"جدري القرود يظهر مع تغير الفصول وهو ليس مرض منتشر، وليس له دواء خاص به مثل الحصبة والشفاء التلقائي يمثل 90% من الحالات.

وأضاف استشاري أمراض الجلدية،:" الإجراءات التي نتخذها للوقاية من كورونا هي نفس الإجراءات التي نقوم بها للوقاية من الجدري".

وأكمل:" عدوي جدري القرود تأتي من الأحضان أو استخدام أعراض شخصية لشخص مصاب، مردفا:" يجب الابتعاد عن أي علاقات محرمة للوقاية من جدري القرود".

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