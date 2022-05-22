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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس للصحة: جدري القرود ينتقل بالمخالطة واستخدام أدوات الشخص المصاب

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إن مرض جدري القرود  مرض معدي يتنقل من القرود للإنسان ثم من الإنسان إلى الإنسان.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن المرض يتنقل المرض من الإنسان إلى الإنسان عن طريق المخالطة والتعامل المباشر واستخدام أدوات الشخص المصاب.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن سبب وجود  الفيروس معروف منذ زمن ولكن الجديد هو انتشار الفيروس في دول العالم كما نشاهد الآن.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين أن في قديم الزمان كان هناك مرض يسمي الجدري وكانت نسبة الوفيات بسببه كبيرة جدا ولكن تم عمل لقاح وتطعيم له وبعد تطعيم المواطنين اختفي تلك المرض.

محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية مستشار الرئيس للصحة تطعيم المواطنين الصحة والوقاية جدري القرود

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