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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل قتل صاحب مقهى بالمطرية

جثة
جثة

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صاحب مقهى بعد التشاجر فيما بينهما بمنطقة المطرية.

وامرت جهات التحقيق أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى ذلك .

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحرى عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كشف رجال المباحث ملابسات واقعة مقتل صاحب مقهي خلال مشاجرة مع آخر بالمطرية حيث تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارين الأول من مباحث قسم شرطة المطرية يفيد ورود بلاغ من إحدى المستشفيات بإستقبالها صاحب مقهى متوفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم إثر إدعاء مشاجرة أمام المقهى محل عمله .

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و عاطل ، مقيم بدائرة القسم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " محدثا إصابته والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار ، أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، واعترف بارتكاب الواقعة.

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