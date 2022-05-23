حبس 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار في منشأة ناصر

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة أسيوط) ، كما تم العثور على حفرة عمقها 15 متر عدد وأدوات الحفر

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم التنقيب عن الآثار.