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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنتوني ألبانيز يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء أستراليا

رئيس وزراء استراليا
رئيس وزراء استراليا الجديد

أدى أنتوني ألبانيز، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية كرئيس للوزراء الجديد في أستراليا، عقب فوزه.

وكان قال زعيم حزب العمال في أستراليا أنتوني ألبانيز، الذي قاد حزبه للفوز في الانتخابات التشريعية في أستراليا، بعد 9 سنوات من المعارضة، إنه يريد توحيد الأستراليين.

وأضاف ألبانيز للصحفيين، في أول تصريح له أثناء مغادرته منزله لحضور احتفال حزب العمال في سيدني "أريد أن أوحد البلاد"، حسب وكالة "رويترز".

وتابع "أعتقد أن الناس يريدون الاتحاد وتحقيق مصلحتنا المشتركة والهدف المشترك.. أعتقد أن الناس عاشوا الكثير من الانقسام وكفى، وما يريدونه هو أن يتحدوا كأمة وأنا أعتزم قيادة ذلك".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون إنه اتصل بألبانيز للإقرار بهزيمته في انتخابات السبت، وتهنئته بالفوز.

اليمين الدستورية الانتخابات التشريعية سكوت موريسون أنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا

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