جمال عبد الحميد: نجم الزمالك ليس له منافس في مصر.. وأتمنى تتويج الأهلي بلقب أفريقيا.. فيديو

قال جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك، إن القلعة البيضاء يعد أكثر نادي يمنح اللاعبين عقودًا مالية في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتحدث عبد الحميد عن ملعب إستاد القاهرة ورغبة الزمالك في تغييره خلال تصريحات اليوم الإثنين، قائلًا: "أشعر أن لاعبي فريقنا ينزلقون كثيرًا على أرضيته".

وأضاف: "نشعر أن الأرضية غير ملائمة للاعبين، العشب حديث لكن لا يناسبنا، يحق لنا تغيير الملعب، الاستاد هائل ومنظم، ولكن الأرضية لا تسير جيدًا مع اللاعبين".

وواصل: "طلبنا مرة واحدة تأجيل مباراة لمدة 24 ساعة وانقلبت الدنيا علينا، هناك أشياء كثيرة جدًا تحدث ضد الزمالك، نُعاني من العناد ضدنا".

وأردف: "في أوروبا شاهدنا محمد النني ومحمد صلاح مع زوجاتهما في الملعب، كنا نريد أن نفعل ذلك وحصلنا على إيقاف لمدة 8 أشهر".

واستكمل: "وارد أن يطلب الزمالك حكامًا أجانب بعد ما حدث، خط يتحول إلى أعوج لكي يحتسب الهدف!، الزمالك مظلوم تحكيميًا".

واستطرد: "الحكام المصريين تحت ضغط قوي جدًا، ومن الوارد أن يتأثروا بالضغط الواقع عليهم، نريد منهم أن ينفذوا القانون في كل المباريات".

وتابع: "موسيماني مدرب جيد، وأحمد سيد زيزو ليس له منافس حاليًا في الكرة المصرية، وأتمنى حصد الأهلي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لأنه يشارك باسم مصر".



واختتم: "أنا ضد عودة كهربا إلى الزمالك حال رحيله عن الأهلي".