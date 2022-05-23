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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

زيارة ميدانية لطلاب زراعة العريش إلى المفرخ السمكي بالعباسية

زيارة طلابية للمفرخ
زيارة طلابية للمفرخ السمكي بالعباسية

نظمت كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش  شمال سيناء زيارة ميدانية لطلاب الكلية  إلي المفرخ السمكي بالعباسة إحدى المفرخات التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والمختصة بتفريخ أسماك البلطى والمبروك بأنواعه المختلفة ، من أجل توعية الطلاب ومنظمات المجتمع المدني بدور المشروعات القومية في إثراء الاقتصاد الوطني.



التعاون الحكومي

وقال المهندس حسني سليم توفيق مدير المفرخ السمكي بالعباسة، إن  البحث العلمي حظي  باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية لاسيما في الآونة الأخيرة، لتعزيز التعاون الحكومي بين جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بقيادة الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس الإدارة ، و اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وبين مختلف الوزارات والجامعات والمعاهد التعليمية ، بهدف توعية الطلاب ومنظمات المجتمع المدني بدور المشروعات القومية في إثراء الاقتصاد الوطني.

 

وقال الدكتور إبراهيم القصاص،  إن الهدف من الزيارة هو تدريب الطلاب عمليًا لإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج، ومحاولة ربط الجانب النظري بالواقع العملي ، والسعي نحو التطوير المستمر وتنمية مهارات وقدرات الطلاب ، وكذا التعرف على مناخ العمل ومتطلبات بيئة العمل.
 

وضم الوفد الدكتور إبراهيم القصاص العميد السابق للكلية ، وتحت إشراف  الدكتور محمد أحمد محمود أستاذ النباتات الطبية ، والدكتور السيد عثمان أستاذ مساعد ، ولفيف من ذوي الاختصاص والخبرة العلمية. 
وكان في إستقبالهم المهندس حسني سليم توفيق مدير المفرخ السمكي بالعباسة ، المهندس فخرى عياد مسئول الإنتاج والتشغيل بالمفرخ، وعدد كبير من العاملين بالمفرخ.
 

تحسين جودة الزريعة

واستعرض المهندس  سليم حسن، أعمال المفرخ ودوره من خلال شرح وافِ عن طرق تحسين جودة الزريعة وإمكانية استخدام الغدة النخامية لأمهات المبروك وحقن الأمهات وفرز الزريعة وتجميعها حتى إنزالها فى الأحواض السمكية.


كما تعرّف الطلاب خلال زيارتهم بللمفرخ على مراحل تطوير جودة المنتج السمكي وإنتاجيته على أسس اقتصادية لتعظيم العائد منها برفع إنتاجية المزرعة السمكية مع تطبيق معايير الجودة واستنباط أصناف وسلالات سمكية جديدة لتلبية إحتياجات السوق .

 

و في ختام الجولة العلمية بالمفرخ ، وجهت إدارة الكلية والطلاب الشكر والثناء لكل العاملين بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لما أُتيح للطلاب من معلومات وإمدادهم بالخبرات العلمية اللازمة عن كيفية تربية وإستزراع الأسماك.

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زيارة ميدانية زراعة العريش المفرخ السمكي

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