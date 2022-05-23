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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع الأعمال: بيع القطن خام جريمة ولا بد من تصنيعه وتصديره

صدى البلد

أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أنه تم تدشين شركة جديدة لتسويق منتجات مصانع الغزل والنسيج من خلال خبرات من القطاع الخاص، بهدف المنافسة الحقيقية، وتعظيم قيمة الفطن لتصنيعه بدلا من تصديره خام، لافتا إلى أن تصديره خام يعتبر جريمة فى حق الصناعة ونأمل الا نصدره خام.


‬وجاء ذلك خلال لقاء للوزير في الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة  اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير أن الوزارة حرصت على الاستعانة بأحدث الماكينات العالمية وخطوط الموضة أيضا فى المصانع الجديدة، التى يتم تدشينها حاليا، بما يعظم من الصادرات وعوائد الشركات فى القطاع، لافتا إلى أن الخطة الشاملة، ساهمت فى زيادة مساحة زراعة الأقطان المصرية وتحسين جودتها من خلال منظومة التداول الجديدة.

وأشار هشام توفيق إنه يتم استيراد أقطان قصيرة وخاماتها سنويا بنحو 3 مليارات دولار، وبالتالى تم تجربة زراعة الاقطان القصيرة شرق  العوينات، وأثبتت التجربة نجاحا من خلال تحقيق إنتاجية مناسبة وتكلفة تبلغ نصف تكلفة زراعة الاقطان الطويلة ، مما يمهد للتوسع في الزراعات مستقبلا مع الاهتمام البالغ بالأقطان طويلة التيلة.

قطاع الاعمال العام وزير قطاع الاعمال العام الصادرات شرق العوينات مصانع الغزل والنسيج

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