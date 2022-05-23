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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع الأعمال: تسجيل 18 ألف منتج لـ1100 شركة متوسطة وصغيرة بـ جسور

صدى البلد

كشف وزير قطاع الأعمال هشام توفيق  إنه تم تسجيل نحو 18 ألف منتج لعدد 1100 شركة متوسطة وصغيرة حتى الآن على منصة الكتالوج الإلكتروني "جسور" للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية

وأشار خلال مؤتمر غرفة التجارة الفرنسية اليوم الاثنين إلى أن ذلك فى  إطار المساهمة في تحقيق هدف القيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، بالتعاون مع الوزارات المعنية. 

وأضاف إنه تم إعادة رسم خريطة الفروع الخارجية من خلال 16 مركزا حول العالم لتغطية أكثر من 40 دولة اعتمادا على التعاون مع وكلاء للشركة فى الدول المحيطة بدولة المقر، ومن بين هذه الفروع 7 في إفريقيا 5 منها تابعة لـ"جسور" واثنين تابعين لشركة مشتركة

ولفت   إلى أنه قبل نهاية يونيو 2022 سيتم افتتاح 6 فروع خارجية منها 3 في القارة الإفريقية، فضلا عن الاستعانة بمديرين للفروع من المواطنين أو المقيمين بهذه الدول، ومن المقرر افتتاح باقي الفروع قبل نهاية عام 2022

القارة الافريقية الصادرات المصرية وزير قطاع الاعمال القيادة السياسية الأسواق العالمية

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