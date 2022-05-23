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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 180 مليون جنيه.. 90% نسبة التنفيذ بمشروع تطوير مستشفى جهينة المركزي

مستشفى جهينة المركزي
مستشفى جهينة المركزي

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن نسب التنفيذ بمشروع إنشاء وتطوير مستشفى جهينة المركزي بلغت 90%، بتكلفة 180 مليون جنيه، على مساحة 7500 متر مربع، موجها مسئولي الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف الأعمال المتبقية.

وسرعة الانتهاء من المشروع، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية بسوهاج، ورفع الكفاءة الانشائية والفنية للمنشآت الطبية بنطاق المحافظة، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن مستشفى جهينة المركزي تضم 85 سرير إقامة مرضى، و 12 سرير للعناية المركزة، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات، وغرفة لعمليات القيصري، فضلا عن 41 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 كرسيا للغسيل الكلوي.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن المستشفى يتكون من بدروم، ودور أرضي 4 أدوار علوية "، حيث يحتوي البدروم على "المطبخ، التعقيم المركزي، المغسلة، المشرحة، الغازات الطبية، تغيير ملابس العاملين.

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ويحتوي الدور الأرضي على قسم العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، المعامل، الأشعة، قسم الطوارئ، بنك الدم، صيدلية، غرفة إدارية، وغرفة خدمية، بينما يشمل الدور الأول العناية المركزة الجراحي والطبي، قسم العمليات، غرفة إقامة المرضى، غرفة خدمية.

ويضم الدور الثاني " قسم الحضانات والمبتسرين، قسم النساء والولادة، غرفة إقامة المرضى، غرفة خدمية"، بينما يحتوي الدور الثالث على " قسم العلاج الطبيعي، المناظير" غرفة إقامة المرضى، وغرفة خدمية "، ويشمل الدور الرابع غرف سكن الأطباء والممرضات، وقاعات متعددة الأغراض، وغرف خدمية.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى طهطا العام، تشمل " تطوير مبنى العيادات القديم بإجمالي مسطح 7800 متر، وإنشاء مبنى الإقامة بإجمالي مسطح 3664 متر، بالإضافة إلى تعلية مبنى الغسيل الكلوي، وإنشاء طابقين الخامس والسادس.

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سوهاج مستشفي جهينة مليون , وزارة الصحة

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