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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح في المركز الـ 33.. قائمة اللاعبين الأعلى دخلا في العالم

صدى البلد

 


توج محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، للمرة الثالثة في تاريخه، في أخر 4 سنوات له بالبريميرليج، بالتقاسم مع الكورى سون برصيد 23 هدفا لكل منهما.

وقاد صلاح فريقه إلى الفوز على ولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 84 بينما سجل سون ثنائية في مباراة توتنهام ونورويتش سيتي بالجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أنهى محمد صلاح الموسم فى صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف فى الدوري الإنجليزي برصيد 13 تمريرة.

ويلتقى فريق الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب نظيره فريق ريال مدريد الإسباني فى نهائى دورى أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري فى العاصمة الفرنسية باريس.

وواصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي التألق وقاد الريدز إلى المباراة النهائية بدورى أبطال أوروبا ومطاردة مانشستر سيتي على صدارة ترتيب جدول الدورى الإنجليزى.

واحتل النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي المركز الـ 33 في قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم.

وذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية، أن دخل محمد صلاح بلغ 45 مليون دولاv “أي يساوي 822 مليون جنيه مصري تقريبا" في الفترة من 1 مايو 2021 حتى 1 مايو 2022.

وأضافت المجلة الأمريكية، أن محمد صلاح ربح 27 مليون دولار من ممارسة كرة القدم، بينما حصل على 18 مليون دولار من أنشطة خارج الملعب.

قائمة أعلى 10 رياضيين دخلا في العالم:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي (130 مليون دولار).

2- الأمريكي ليبرون جيمس، نجم نادي لوس أنجلوس ليكرز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (121.2 مليون دولار).

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف مانشستر يونايتد الإنجليزي (115 مليون دولار).

4- البرازيلي نيمار دا سلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان (95 مليون دولار).

5- الأمريكي ستيفن كاري، لاعب جولدن ستيت وريورز بدوري السلة الأمريكي للمحترفين (92.8 مليون دولار).

6- الأمريكي كيفن دورانت، لاعب بروكلين نتس بدوري السلة الأمريكي للمحترفين (92 مليون دولار).

7- السويسري روجر فيدرر، نجم التنس (90.7 مليون دولار).

8- المكسيكي كانيلو ألفاريز، بطل الملاكمة (90 مليون دولار).

9- الأمريكي توم برادي، نجم كرة القدم الأمريكية (83.9 مليون دولار)

10- اليوناني يانيس أنتيتوكومبو، لاعب ميلووكي باكس بدوري السلة الأمريكي للمحترفين ( 80.9 مليون دولار).

البرتغال الدوري الإنجليزي محمد صلاح ولفرهامبتون ليفربول الانجليزي ريال مدريد مانشستر سيتي

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