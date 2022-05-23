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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحصد أربع ميداليات ذهبية فى اليوم الأول للبطولة الافريقية للبولينج

صدى البلد

أسفرت فعاليات اليوم الأول للبطولة الافريقية الثانية للبولينج والتي تنظمها مصر، عن فوز اللاعبة المصرية سارة جمال بالميدالية الذهبية والمركز الاول فى بطولة السيدات، وجاءت زميلتها شيرين صالح فى المركز الثانى بعد تتويجها بالميدالية الفضية، كما فازت اللاعبة منة سلطان بالمركز الثالث والميدالية البرونزية. 

وفى بطولة الرجال؛ فاز اللاعب المصري حسام صبحى بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

وقال أحمد عفيفى نائب رئيس الاتحاد المصري للبولينج، ان نجاح البطولة يرجع للجهد الرائع والمميز لأعضاء الاتحاد المصري للبولينج، العميد ناصر غالى، الاعلامى محمد الخولى، العقيد أحمد رأفت، المحاسب أحمد إبراهيم، د مصطفى ابو السعود.

من جانبه أكد اللواء ا . ح أحمد نصر رئيس الاتحاد المصري للبولينج، أن الاتحاد المصري للبولينج سينظم البطولة العربية للبولينج فى أغسطس المقبل بمشاركة الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد العربى، وذلك فى إطار مساهمة الاتحاد المصري للبولينج لتدعيم السياحة الرياضية ونشر وترويج رياضة البولينج فى الوطن العربى.

كان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء ا.ح أحمد نصر رئيس الاتحادين العربى والمصرى للبولينج، وفاروق هريدى رئيس الاتحاد الافريقى للبولينج، قد افتتحوا البطولة الافريقية الثانية للبولينج  بالمركز الدولى للبولينج للقوات المسلحة بمدينة نصر.

ويشارك في البطولة؛ بجانب مصر البلد المضيف كل من؛ إثيوبيا ونيجيريا وتونس وجنوب أفريقيا .

منتخب المصرى سارة جمال حسام صبحى الاتحاد المصري للبولينج اللواء ا ح أحمد نصر

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