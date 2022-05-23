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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يعلن تشكيل الزمالك أمام أسوان في كأس مصر

الزمالك
الزمالك

أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة أسوان، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الاثنين باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في نصف نهائي كأس مصر بنسخة الموسم الماضي.

ويضم التشكيل كلا من:
في حراسة المرمى: محمد عواد
في خط الدفاع: محمود علاء-محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش-أحمد فتوح-حازم إمام.
في خط الوسط: إمام عاشور-محمد أشرف روقا-يوسف إبراهيم "أوباما"-أحمد سيد زيزو.
في الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد أوناجم وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري وعمر السعيد وإسلام جابر.

المقاولون العرب الزمالك محمد عبد الشافي كأس مصر أحمد فتوح

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