أبوالعلا: الحوار الوطني يمثل انطلاقة جديدة لطريق مختلف في المسار السياسي

قال رئيس الحزب العربي الديموقراطي الناصري الدكتور محمد ابو العلا ان استثمار الحوار الوطني واستغلاله بالشكل الأمثل من القوى والأحزاب السياسية، سيضمن حدوث نقلة نوعية بل سيضمن أيضا انطلاقة جديدة لطريق مختلف في المسار والنهج السياسي لمصرنا الحبيبة بما يضمن تحقيق مصالحها أي شكل من الأشكال.

وعن دور الحوار الوطني في تجاوز المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات والمخاطر، زاد الدكتور محمد أبو العلا في تصريحاته لـ"صدى البلد" ان الحوار الوطني سيضمن نماء الملف السياسي، والملف السياسي يعد من الملفات الهامة المتعلقة بتقدم ونهضة الأمم، حيث أن نمو الملف السياسي يتبعه النمو بالملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع انه لا احد ينكر حجم المخاطر والتهديدات التي مرت بها مصر وما زالت تمر بها، ولكن يمكننا القول ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت أن تنقل نفسها من الهبوط بعد أن كانت على شفا حفرة منه، إلى مرحلة جديدة من الاستقرار الأمني والسياسي وهذا ما نراه جليا هذه الآونة.