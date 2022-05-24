عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: نقدم أجندة للبلد في الحوار الوطني ونضع بها كل المطالب

النائبة أميرة العادلى
النائبة أميرة العادلى

قالت النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن السياسة العامة للدولة بها المحور الاقتصادي والاجتماعي وكافة المجالات والحوار يجب أن يشملهم كلهم.

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن  أي حاجة بداية من العيش اللي الناس بتشتريه لحد الأحوال الشخصية هي سياسة، موضحة أن هناك ارتباط بين الإصلاح والتنمية السياسية والمحور الاقتصادي والاجتماعي.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المواطن المصري يهمه أشياء كثيرة غير الحديث عن الإصلاح السياسي والحريات، والمواطن المصري يهمه هياكل وهيشرب أزاي وعنده فرص عمل أم لا.

وقالت النائبة أميرة العادلي: نقدم في الحوار الوطني أجندة للبلد ونضع كل المطالب، ولأول مرة في الحوار الوطني لا يكون فيه فرض لأجندة معينة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب كلمة أخيرة عضو مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

انفجار طائرة مسيرة قرب قاعدة فيكتوريا بمطار العاصمة العراقية بغداد

قيام الليل قبل أذان الفجر بأقل من ساعة.. هل فاتك ثوابه؟

ناقد رياضي: الأهلي مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

إسماعيل ياسين في ذكرى رحيله.. أهم أفلامه وحقيقة وفاته فقيرا

موتورولا تستعد لإطلاق Motorola Razr 3 بميزات تنافس هواتف سامسونج

جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد بتقنيات 2023 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تساقط شلالات نياجرا باللونين الأزرق والأخضر |صور

انطلاق أول رحلة طيران بطاقم كامل من النساء السعوديات |صور

البعض يذهب للمأذون دائما.. كيف تنقل فنانون من زواج لآخر في أيام؟

كريستين ستيوارت وأبطال Crimes of the Future على السجادة الحمراء لمهرجان كان

فيديو

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ