برلمانية: نقدم أجندة للبلد في الحوار الوطني ونضع بها كل المطالب

قالت النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن السياسة العامة للدولة بها المحور الاقتصادي والاجتماعي وكافة المجالات والحوار يجب أن يشملهم كلهم.

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن أي حاجة بداية من العيش اللي الناس بتشتريه لحد الأحوال الشخصية هي سياسة، موضحة أن هناك ارتباط بين الإصلاح والتنمية السياسية والمحور الاقتصادي والاجتماعي.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المواطن المصري يهمه أشياء كثيرة غير الحديث عن الإصلاح السياسي والحريات، والمواطن المصري يهمه هياكل وهيشرب أزاي وعنده فرص عمل أم لا.

وقالت النائبة أميرة العادلي: نقدم في الحوار الوطني أجندة للبلد ونضع كل المطالب، ولأول مرة في الحوار الوطني لا يكون فيه فرض لأجندة معينة.