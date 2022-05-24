طريقة سهلة لعمل كشري العدس الأصفر بالبيض المدحرج

كشري العدس الأصفر بالبيض المدرج، يفضل الكثير من المصريين تناول الوجبات الاقتصادية كما أنها تتمتع بشعبية كبيرة، يعشق تناولها الكثير لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كشري العدس الأصفر بالبيض المدحرج.



المقادير



بيض مدحرج 6 بيضات كبيرة

3 م ك زبدة في درجة حرارة الغرفة

2 م ص كركم

م ص ملح

½ م ص فلفل أسود مطحون

½ م ص كمون مطحون

طريقة التحضير



اسلقي البيض على نار متوسطة، واتركيه حتى ينضج. في وعاء كبير، ضعي الكمون والكركم والفلفل الأسود والملح، وقلبي جيدًا. اتركي البيض يبرد تمامًا، ثم قشريه، ثم ضعي البيض في خليط البهارات وقلبيه حتى يُغطى تمامًا بالبهارات. على نار متوسطة

أذيبي الزبدة تمامًا، ثم ضعي البيض، وقلبيه لمدة 4 – 5 دقائق، حتى يُصبح لون البيض ذهبيًا من جميع الجهات. قدمي البيض ساخنًا مع الخبز أو الكشري الأصفر (الإسكندراني).