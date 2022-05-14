مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

«دوام الحال من المحال.. يوم لك ويوم عليك».. وغيرهما الكثير من الحكم الرائعة التي توضح للإنسان أن الدنيا لا تسير على وتيرة واحدة، وتتغير الظروف من وقت لأخر وفقا لما قدَّره الله وكتبه للبشر، إلا أن نظرة الإنسان تظل قاصرة على ما يحيط به من ظروف.

الفنان الكوميدي إسماعيل فرغلي ظهر في أحد البرامج على الهواء وحكى أحد المواقف التي تعرض لها، بكى فرغلي وأبكى معه المشاهدين، نتيجة الضغط الذي تعرض له، خاصة عندما يتعلق الأمر لطفلة صغيرة.

ضائقة مالية شديدة

تحدث الفنان إسماعيل فرغلي، عن موقف صعب، تعرض له في فترة ماضية من حياته في التمثيل، إذ عانى من ضائقة مالية شديدة، وكان لا يملك ثمن الغداء في بيته.

وأوضح إسماعيل فرغلي، أثناء استضافته في برنامج «الستات»، مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، أن الله فتح له بابًا للرزق لم يكن يتخيله، بعدما كان يعاني من ضيق الحال، قائلًا: «في اليوم الذي رزقني فيه الله بالعمل في برنامج المقالب حسين على الهوا، مع الراحل حسين الإمام، كانت بنتي نرمين لسه في كي جي وان، وخلاص في اليوم ده مكانش معايا جنيه في جيبي».

علبتين كشري

وأضاف فرغلي: «قعدت أنا ومراتي ندور في البيت كله على أي فلوس، جنيه أو نص جنيه أو حتى ربع؛ أقسم بالله، لحد ما جمعنا بالعافية تمن علبتين كشري، كلت انا وهي علبة، وتركنا لبنتي لعلبة الأخرى».

واستكمل حديثه باكيًا، أن زوجته طوال تناولهما للطعام كانت تدعي له بالرزق، وتحاول أن تمازحه كي تخفف عنه، وهو أيضًا كان يمازحها حول حالهما، طالبين من الله أن يفك كربهم، حتى رن بالفعل جرس الهاتف، وجريت على التليفون لإن لم يكن معي رصيد أتصل مرة أخرى على الرقم، وعرفت في المكالمة أن الله استجاب لدعائنا سريعًا ورزقني برنامج مهم في حياتي».

خليكوا مع ربنا

ووجه إسيماعيل نصيحة للمشاهدين قائلا: «دايما بحاول أقول لأي حد خليكوا مع ربنا وقولوا الحمد لله هاتلاقوا الدنيا سلكت»، مشيرا أنه خرج بسيارته من شارع البحر الأعظم فور تلقي المكالمة من مكتب طارق نور، ولم تكن السيارة بها بنزين لتوصيله إلى شارع نوال بالعجوزة، وبالفعل تعطلت السيارة قبل شارع نوال، فقام بركنها وأستكمل مشواره سيرا على الأقدام.

وأضاف: «دخلت مكتب طارق نور، ومضيت عقد البرنامج، وأخدت 200 جنيه عربون، وبعدها تغيرت الحياة»، مشددا على أن زوجته سيدة عظيمة تحملت معه الكثير.