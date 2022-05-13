إسماعيل فرغلى باكيا: مكنش معايا جنيه وجمعت بالعافية ثمن علبتين كشري

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إن الله أكرمه وأغدق عليه من نعمه الكثيرة واستجاب لدعواته بأداء العمرة باستكمال جهاز ابنتيه ومشاركته فى أعمال رمضانية.

وأضاف "فرغلى"، خلال استضافته ببرنامج “الستات والمذاع” عبر فضائية “النهار”، أن زوجته دعمته كثيرا لمدة 26 عاما خلال مشواره الفنى، معقبا: "ربنا كرمنى علشانها".

ودخل فرغلي فى نوبة بكاء على الهواء، وقال: «في اليوم اللى ربنا رزقني بيه انى اشتغل فى برنامج المقالب حسين على الهوا، كانت بنتي لسه في كى جى وان ومكنش معايا جنيه فى جيبى ودورت أنا ومراتى على أي فلوس لحد ما جمعنا بالعافية تمن علبتين كشري، أكلت أنا وهي علبة وتركنا لبنتي لعلبة الأخرى ومراتى دعيتلى كتير بالرزق وخففت عنى وجالى تليفون ساعتها عرفت وقتها ان ربنا استجاب لدعوات زوجتي».



وعن غيابه لسنوات طويلة عن الأعمال الدرامية، قال: "كان ربنا لسه مكتبليش وأنا كنت واثق في حكمته وعظمته“، مؤكدا أن الله رزقه بزوجته أسماء التى تحملت معه كافة مشقات الحياة وصبرت كثيرا، موجها لها تحية كبيرة لدورها العظيم فى حياته.