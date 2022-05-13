إسماعيل فرغلي: مكنش معايا فلوس أجيب أكل وقسمنا علبة الكشري أنا ومراتي

روى الفنان إسماعيل فرغلي، تفاصيل تعرضه لموقف صعب قبل انضمامه للعمل ببرنامج "حسين على الهواء".

وقال إسماعيل فرغلي خلال حواره ببرنامج الستات المذاع على قناة النهار: "اليوم اللي جالي فيه برنامج حسين ع الهوا؛ كانت بنتي نرمين لسه في كي جي وان، وخلاص في اليوم ده مكنش معايا فلوس وجمعت بالعافية ثمن علبتين كشري".

واستطرد: "جبنا علبتين كشري، سيبنا واحدة للبنت، وقعدت أنا ومراتي ناكل في العلبة التانية، واحنا في نص الأكل مراتي قالت الحمدلله عشان أنا آكل".

وأضاف: “في الفترة دي كان التليفون لما يرن؛ أطلع أجري عليه، عشان مفيش رصيد معايا أكلم حد من عندي.. التليفون دا كان في عرض برنامج حسين على الهوا، وقالولي عايزينك في مكتب طارق نور، في شارع نوال، وأنا في آخر البحر الأعظم”.

وأكمل: “وصلت المكتب، ومضيت العقد، وخدت عربون 200 جنيه، واتصلت بمراتي وقالتلي إيه اللي حصل، قلت لها هنطلب كمالة”.