عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي حلوان تتابع أعمال تطوير منطقة العزبة القبلية

رئيسة الحي خلال حفل
رئيسة الحي خلال حفل التكريم

تفقدت هالة سيد عبد النبي رئيس  حي حلوان  أعمال تطوير أحد الشوارع بمنطقة العزبة القبلية ، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 - 2022.

جاء ذلك في إطار اهتمام محافظ القاهرة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ علي الوجه الجمالي للشوارع والقضاء علي المظاهر العشوائية.

ويشمل التطوير أعمال رصف الشارع  وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير علي المواطنين.

جامعة حلوان تطلق برنامج قواعد الترقيات .. اليوم

جامعة حلوان تنظم البرنامج التدريبي السادس لإعداد القيادات الجامعية.. اليوم

جامعة حلوان: مستشفى بدر مليئة بالكفاءات من الأطقم الطبية.. وكلية الطب: نحرص على تقديم المساعدات للمواطنين

وزير قطاع الأعمال: 600 مليون جنيه لتطوير مجمع حلوان للغزل والنسيج ..فيديو

وفي سياق متصل تم إقامة حفل تكريم بقاعة الاجتماعات بحي حلوان بالتعاون مع جمعية أم الابطال الخيرية بمدينة ١٥ مايو والمهندس جورج مجلع رئيس مجلس إدارة الجمعية للدكتورة  هالة سيد عبد النبي  وذلك لتوليها منصب رئيس حي حلوان .

جاء ذلك بحضور كلا من : الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ ، الشيخ  حمودة مدير عام أوقاف حلوان، القمص  ميخائيل جرجس  وكيل المطرانية ، صادق جرجس   أمين صندوق جمعية أم الابطال ، محمد السيد  مدير إدارة حلوان التعليمية، والدكتور طارق محمود  مدير عام المنطقة الطبية بمدينة ١٥ مايو ، و ممدوح الجعفري رئيس مجلس أمناء التعليم بمدينة ١٥ مايو ، ممدوح بركات  اللجنة العليا للعمال وبعض موظفي حي حلوان .

وقدم الحضور التهنئة والشكر والتقدير لما بذلته من جهود متميزة خلال فترة رئاستها لحي التبين و حي ١٥ مايو وتمنوا لها التوفيق والنجاح في منصبها الجديد بحس حلوان.

WhatsApp Image 2022-05-23 at 9.37.09 PM (1)
WhatsApp Image 2022-05-23 at 9.37.09 PM (1)
WhatsApp Image 2022-05-23 at 9.37.09 PM (2)
WhatsApp Image 2022-05-23 at 9.37.09 PM (2)
WhatsApp Image 2022-05-23 at 9.37.09 PM
WhatsApp Image 2022-05-23 at 9.37.09 PM
WhatsApp Image 2022-05-23 at 9.37.10 PM (1)
WhatsApp Image 2022-05-23 at 9.37.10 PM (1)
WhatsApp Image 2022-05-23 at 9.37.10 PM (2)
WhatsApp Image 2022-05-23 at 9.37.10 PM (2)
WhatsApp Image 2022-05-23 at 9.37.10 PM
WhatsApp Image 2022-05-23 at 9.37.10 PM
WhatsApp Image 2022-05-23 at 9.37.11 PM
WhatsApp Image 2022-05-23 at 9.37.11 PM
WhatsApp Image 2022-05-23 at 9.37.12 PM
WhatsApp Image 2022-05-23 at 9.37.12 PM
حلوان منطقة العزبة القبلية الشوارع رصف الشوارع رفع كفاءة الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان: نعمل على تنظيم معارض لتخفيف الأعباء وسداد احتياجات الطلاب والعاملين

ترشيحاتنا

لبحث التغيرات الإقليمية والتعاون المشترك.. جولة خارجية لـ ولي العهد السعودي تشمل مصر وتركيا

استهداف قاعدة فيكتوريا الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي بطائرة مسيرة

بدء امتحاني الأحياء والفلسفة ورقيا في جميع لجان تانية ثانوي

برلمانية:تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية..والإنتهاء منه خلال شهر

نشرة الرياضة | كيروش يهاجم اتحاد الكرة .. تهديد بعدم مشاركة الأهلي في دوري الأبطال .. محمد النني يتفق مع أرسنال على تجديد عقده

الملاك البريء..الطفلة حنين ضحية بلطجي ببورسعيد ووالدتها: عايزة حق بنتي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في تحدي لـ طالبان.. مذيعات يخلعن النقاب على الهواء| فيديو

سكان يهجمون على حفل زفاف في الهند بالحجارة فهدمت الحكومة منازلهم المخالفة| صور

بالقنابل والملابس السوداء.. فرنسيات يقتحمن مهرجان كان السينمائي |صور

تساقط شلالات نياجرا باللونين الأزرق والأخضر |صور

فيديو

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ