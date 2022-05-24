رئيس حي حلوان تتابع أعمال تطوير منطقة العزبة القبلية

تفقدت هالة سيد عبد النبي رئيس حي حلوان أعمال تطوير أحد الشوارع بمنطقة العزبة القبلية ، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 - 2022.

جاء ذلك في إطار اهتمام محافظ القاهرة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ علي الوجه الجمالي للشوارع والقضاء علي المظاهر العشوائية.

ويشمل التطوير أعمال رصف الشارع وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير علي المواطنين.

وفي سياق متصل تم إقامة حفل تكريم بقاعة الاجتماعات بحي حلوان بالتعاون مع جمعية أم الابطال الخيرية بمدينة ١٥ مايو والمهندس جورج مجلع رئيس مجلس إدارة الجمعية للدكتورة هالة سيد عبد النبي وذلك لتوليها منصب رئيس حي حلوان .

جاء ذلك بحضور كلا من : الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ ، الشيخ حمودة مدير عام أوقاف حلوان، القمص ميخائيل جرجس وكيل المطرانية ، صادق جرجس أمين صندوق جمعية أم الابطال ، محمد السيد مدير إدارة حلوان التعليمية، والدكتور طارق محمود مدير عام المنطقة الطبية بمدينة ١٥ مايو ، و ممدوح الجعفري رئيس مجلس أمناء التعليم بمدينة ١٥ مايو ، ممدوح بركات اللجنة العليا للعمال وبعض موظفي حي حلوان .

وقدم الحضور التهنئة والشكر والتقدير لما بذلته من جهود متميزة خلال فترة رئاستها لحي التبين و حي ١٥ مايو وتمنوا لها التوفيق والنجاح في منصبها الجديد بحس حلوان.

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