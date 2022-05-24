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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان تنظم البرنامج التدريبي السادس لإعداد القيادات الجامعية.. اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتورة مني سامح أبو هشيمة مدير المركز البرنامج التدريبي عقد برنامج إعداد القيادات الجامعية السادس خلال الفترة من ٢٣: ٢٥ مايو ٢٠٢٢.

وأوضح المركز أن الدورة الخامسة من "برنامج اعداد القيادات الجامعية الموحد"، سوف تقام فى الفترة من يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٢ حتى يوم الاربعاء الموافق ٢٥ /٥ / ٢٠٢٢.

ويعد اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو هو اليوم الثاني فى البرنامج التدريبي ويتضمن اليوم الثاني من الدورة التدريبية في الجلسة الاولي محاضرة عن التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا، خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية يلقيها  الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي الأسبق، وتتصمن الجلسة الثانية محاضرة عن فن القيادة الجامعية يلقيها  الدكتورة سهير عبد السلام عضو مجلس الشيوخ وعميد كلية الآداب وجامعة حلوان سابقا.

وكانت قد تضمن اليوم الأول في البرنامج التدريبي جلستين الاولي عن القضايا القومية ومكافحة الفساد حاضر فيها أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، والثانية عن الجامعات الأهلية والذكية وتحقيق الرسالة القومية للتعليم والبحث العلمي وحاضر فيها  الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي الأسبق ووكيل مؤسسين جامعة حلوان الأهلية ، وتتضمن الجلسة الثالثة الحديث عن التخطيط الاستراتيجي يحاضر فيها  الدكتورة رشا شرف أستاذ التربية المقارنة والدولية والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان والملحق الثقافي المصري الأسبق بالمملكة المتحدة وأيرالندا ونائب رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني لشئون الطلاب سابقا. 

جدير بالذكر أنه استقبلت كلية الآداب جامعة حلوان سبعة طلاب من قسم اللغة العربية بجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية وذلك لحضور محاضرات بقسم اللغة العربية لمدة شهر، وذلك فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة حلوان وجامعة طشقند للدراسات الشرقية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان،  وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة مها حسني عميد الكلية، وتنظيم مكتب العلاقات الدولية.

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وأكد الدكتور ممدوح مهدى  على العلاقات الوطيدة بين الجامعتين والتعاون المثمر فى شتى المجالات والذى أسفر عن العديد من الأنشطة الدولية، مؤكدا على دعم سفارة أوزبكستان في مصر وحرصها على المشاركة فى كافة الفعاليات الدولية بين الجامعتين.

وأشاد  الدكتور حسام رفاعى  بالتعاون المثمر مع جامعة طشقند للدراسات الشرقية ودور التبادل الطلابي بين الجامعتين فى تعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين الدولتين واكساب الطلاب معارف ومهارات جديدة لبناء قدراتهم وكفاياتهم بما يؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلي والدولى، مؤكدا أن الطلاب يحظون بكافة أشكال الرعاية والاهتمام والإقامة المميزة بالحرم الجامعى.

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