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رئيس التحرير
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ظاهرة فلكية جديدة .. القمر يقترن مع كوكبي المريخ والمشترى | الأربعاء

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

نشهد يوم الأربعاء القادم ظاهرة فلكية جديدة حيث نرى القمر مقترنا مع كل من كوكبى المريخ (توأم الأرض) و كوكب المشترى في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، يتراءى القمر مع الكوكبين المريخ (توأم الأرض) و كوكب المشترى في مشهد فلكي رائع فى يوم الاربعاء الموافق 25 مايو.

واوضح الدكتور تادرس أن القمر يقترن مع كوكبي المشتري والمريخ (توأم الأرض) في ذلك اليوم منذ شروقهما في الثانية صباحا تقريبا الى ان يختفي هذا المشهد في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

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وأشار أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه أستاذ الفلك إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كوكب المريخ (توأم الأرض)

كوكب المريخ هو رابع كوكب من الشمس و هو آخر كوكب من الكواكب الأرضية الأربعة الداخلية، يدور حول الشمس كل 687 يومًا و حول محوره  كل 24.6 ساعة (تقريبًا مثل الأرض).

أطلق عليه الرومان و الإغريق القدماء اسم إله الحرب آريس و أطلق عليه المصريون القدماء إسم الأحمر بينما أطلق عليه الصينيون نجم النار.

يتكون الغلاف الجوي للمريخ بشكل أساسي من ثاني أكسيد الكربون ومع ذلك على عكس كوكب الزهرة, فإن الغلاف الجوي للمريخ رقيق جدًا مما يعرض الكوكب للأشعة الكونية ويحدث تأثيرًا ضئيلًا جدًا في الاحتباس الحراري.

للمريخ قمران هما هما فوبوس وديموس و هما غير منتظمين في الشكل.

كوكب المشتري

يعد كوكب المشتري خامس كواكب المجموعة الشمسية بعداً عن الشمس؛ إذ يبلغ متوسط المسافة بينه وبين الشمس 5.2 وحدة فلكية  أي ما يعادل 778,340,821كم، وهذه المسافة هي خمسة أضعاف المسافة بين الشمس وكوكب الأرض كما أنه أكبر الكواكب على الإطلاق فحجمه  أكبر من حجم جميع الكواكب مجتمعة إذ يبلغ قطره عند منطقة خط الاستواء الخاصة به 143 ألف كيلو متر، وتجدر الإشارة إلى أن المشتري يدور حول الشمس في فترة زمنية كبيرة جداً؛ حيث إن دورة واحدة لكوكب المشتري حول الشمس تستغرق 12 سنة أرضية لإتمامها.

ويعتبر كوكب المشتري من أكثر الأجرام السماوية سطوعاً في الفضاء يسبقه في ذلك قمر الأرض وكوكب الزهرة وفي بعض الأحيان كوكب المريخ ويعتبره البعض ثاني أكثر الكواكب سطوعاً بعد كوكب الزهرة، كما يعد كوكب المشتري أقرب في تكوينه إلى النجوم من الكواكب حيث إنه لو كان أكبر من حجمه الحالي بثمانين ضعفاً فإنه كان سيُعد نجماً وليس كوكباً.

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