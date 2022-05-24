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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كروكيه الزهور يتوج بلقب كأس مصر

صدى البلد

توج فريق كروكيه نادي الزهور بكأس  مصر لهذا الموسم  بعد تغلبه على فريق نادي هليوبوليس الشروق في المباراة النهائية، التي أقيمت علي ملاعب الاتحاد المصري للكروكيه بمركز شباب الجزيرة.

وفاز الزهور بالنهائي بنتيجة 3-2 حيث يقام النهائي بنظام الفوز بثلاثة مبارايات  من خمسة ليقتنص الزهور المركز الأول.

وحقق نادي هليوبوليس الشروق 
في المركز الثاني، فيما جاء نادي المعادي في المركز الثالث، ونادي الزمالك في المركز الرابع.

وكان فريق كروكيه نادي الزهور قد فاز الأسبوع الماضي بكأس فردي الأندية للمرة الأولى وذلك  بعد تغلبه على نادي هليوبوليس الشروق في مباراة النهائي يوم السبت ١٤ مايو بنتيجة 2-0، حيث أقيم النهائي بنظام الفوز بمبارتين من ثلاثة.

وحقق نادي هليوبوليس الشروق 
المركز الثاني، قيما حل سموحة ثالثا، والصيد رابعا.

ومثل فريق نادي الزهور في البطولتين كلا من: مها الدرديري، وبريهان علوي، وتفيدة الخضري، ونهي ممدوح، وهلا حسام، وفتحي فاروق، ومحمد كارم، وكريم غمري، وعمرو الإبياري، وهامي ناجي، وحسام السعيد.

ويقود الفريق فنيا المدير الفني فتحي فاروق.

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