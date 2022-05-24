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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم القليوبية: واقعة تكسير فصل لجنة الإعدادية لم تصل للإتلاف.. وتم ترتيبه

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية تفاصيل جديدة فى واقعة تكسير وإتلاف فصل داخل لجنة الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي بمنطقة منشية الجبل الأصفر بالخانكة في القليوبية، وذلك عقب معاينة لجنة للفصل، إذ تبين أن الواقعة لم تصل للإتلاف والتكسير، وأنه جرى إعادة ترتيب الفصل من جديد وإحالة المتقاعسين للتحقيق.

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كانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية شكلت لجنة لرصد التلفيات في الفصل المشار إليه عقب تداول رواد السوشيال ميديا صورا للفصل في حالة تكسير للمقاعد وتدمير، وكلفت اللجنة بمعرفة المتسببين في هذا الإتلاف.

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وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه بعد فحص اللجنة للفصول لم يجدوا أي تلفيات كبيرة، ولكن الديسكات في حالة من التناثر والبعثرة داخل الفصل، إضافة لـ ثني ريش المروحة.

وأضاف أنه تمت إعادة الديسكات إلى أماكنها الطبيعية مرة أخرى وإعادة اصلاح المروحة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه تم إرسال تقرير مصور للجهات المعنية للتحقيق فيه. 

ولفت إلى أنه لم يتم تحديد طلاب بأعينهم بارتكاب الواقعة، لعدم وجود كاميرات داخل الفصول، وأن الواقعة لم تصل للإتلاف.

يذكر أنه جرى تداول بعض الصور للطلاب في نهاية آخر يوم لامتحانات الشهادة الإعدادية، وهم يكسرون الأثاث في المدرسة تعبيرًا عن فرحتهم بنهاية الامتحانات.

القليوبية مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية

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