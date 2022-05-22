كسروا المقاعد والمراوح.. تعليم القليوبية: جار تحديد المتسبين فى إتلاف فصل بالخانكة|صور

بعد امتحانات الاعدادية

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية تم تشكل لجنة من الشئون القانونية للوقوف على قيام مجموعة من من الطلاب بمدرسة منشية الجبل الأصفر الإعدادية التابعة لإدارة الخانكة بتكسير مقاعد لأحد الفصول بالمدرسة عقب الانتهاء من أداء مادة الدراسات الاجتماعية كتعبير منهم عن فرحتهم بسهولة الامتحان إلا أن هذا التعبير لا يجب أن يكون بالمرة داخل الإطار المدرسى أو خارجه.

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واشار وكيل الوزارة الى ان اللجنة تم من الشؤون القانونية ولجنة من المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للنزول للمدرسة لفحص سجلات اليوم الأخير بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية مادة الدراسات الاجتماعية، وتحديد أسماء مشرفى الدور ورئيس اللجنة وأسماء الطلاب الذين أدوا الامتحان داخل تلك اللجنة وحصر كافة التلفيات بالفصل وسيتم توقيع عقوبات صارمة على القائمين على هذا الفعل داخل المدرسة.

واضاف محمود أن هذا السلوك مرفوض تمام داخل المدرسة أو خارجها، وأنه لابد من نشر ثقافة الحفاظ على المال العام وعدم تكسيره، فهو ملك للطالب قبل أي شيء ولابد له أن يدافع عن ملكه بالحفاظ عليه حتى يتم تقديم خدمة أفضل له، موضحا أن اللجنة ستبدأ أعمالها غدا والتنبيه بسرعة الانتهاء من معرفة المتسبب الحقيقى وراء هذه الواقعة.

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