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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرم الشيخ تحتضن كأس أفريقيا والبحر المتوسط والبطولة العربية للترايثلون

صدى البلد

تحت رعاية وبحضور  وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء اللواء  خالد فودة، تنطلق البطولة الأفريقية للترايثلون بمدينة شرم الشيخ، بحضور 37 دولة. 

وتقام الفعاليات على مدى يومين، وقد دعمت وزارة الشباب والرياضة البطولات، ولأول مرة يتوفر جهاز التحكيم الالكتروني كشرط من شروط إقامة بطولات التأهل من الاتحاد الدولي.

ووجه اللواء أحمد ناصر، رئيس مجلس الإدارة، الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على توفير الجهاز من الخارج وتسهيل جميع الإمكانات من الوزارة لوجود الجهاز في الوقت المناسب كأحد شروط الاتحاد الدولي، في إطار العمل على توفير كل المستلزمات والأمور اللوجستية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للعبة من أجل نجاح تنظيم تلك البطولات واستكمال سلسلة تفوق مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى.

هذا وبدأت الوفود في الوصول إلى مدينة شرم الشيخ، وبدأ بعضها في التدريب استعداداً للمؤتمر الفني الذي يعقده المندوب الفني للاتحاد الدولي لإطلاع ومراجعة اللاعبين على خط سير السباق للألعاب الثلاثة؛ السباحة والدراجات والجري، حيث من المقرر أن يعقد الاجتماع الفني يوم الخميس ٢٦ مايو، على أن تقام البطولات على مدار يومي الجمعة والسبت.

يمثل مصر 35 لاعبا ولاعبة أبرزهم بطلة أفريقيا الأوليمبية بسملة السلاموني اللاعبة الاوليمبية رحاب حمدي وبطل افريقيا للشباب سيف خالد وبطل افريقيا مهند ياسر وباقي المنتخب، كما يشارك في البطولات من دول العالم مجموعة من اللاعبين واللاعبات المصنفين باحثين عن الحصول على عدد من النقاط يساعدهم للحصول على مراكز للتأهل للدورة الأوليمبية باريس 2024.

ومن المنتظر أن يشارك خلال البطولة ما يقرب من ٨٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ٣٥ دولة عربية وأفريقية وعالمية، خاصة أن البطولة الأفريقية مدرجة ضمن البطولات التأهيلية التي تمنح نقاطا للتأهل لأولمبياد باريس.

من جانبه، قال اللواء أحمد ناصر إن الاتحاد المصري رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال وتنظيم البطولات على أعلى مستوى يليق بسمعة واسم مصر، خاصة مع الاهتمام الدولي الكبير من الدول للمشاركة في البطولة التي تقام داخل مدينة شرم الشيخ الساحرة التي تعد محط الأنظار على مستوى العالم.

وتوجه رئيس الاتحاد المصري للترايثلون بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي على دعمه ورعاية البطولة الأفريقية، وتوفير جميع الإمكانيات لنجاح التنظيم على أعلى مستوى، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية وسعيها لتوفير جميع الإمكانيات لتصبح مصر قبلة لاستضافة جميع البطولات الدولية.

مصر وزير الشباب سيناء جنوب سيناء شرم الشيخ الاتحاد المصري وزير الشباب والرياضة محافظ جنوب سيناء الدكتور أشرف صبحي

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