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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان : فعاليات رياضية وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة لذوي الهمم

أنشطة ثقافية ورياضية
أنشطة ثقافية ورياضية بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للمديريات الخدمية والجهات المختصة بمواصلة تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة وذلك بهدف العمل على رفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم .

 بجانب ذلك إكتشاف مواهبهم ورعايتهم ودعمهم تأكيدًا لأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة، ويأتي ذلك فى ظل الإهتمام الأبوي الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناءه من ذوى الهمم  " قادرون بإختلاف " .

وأكد أشرف عطية، على أننا نسعى كجهاز تنفيذى بالتعاون مع المجتمع المدنى لتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة بصقل قدراتهم في كافة القطاعات الحياتية لإستثمار هذه الثروة الشبابية بما يمتلكونه من أفكار إبداعية وإبتكارية للعمل على مشاركتهم في المحافل والمناسبات والبطولات والمنافسات بمختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية والتعليمية وغيرها لأنهم قادرون على تحقيق مراكز متقدمة يرفعوا بها إسم بلدهم عالياً .

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من جانبه أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة، بأنه تم السماح بممارسة الرياضة والتريض باستاد أسوان بالمجان لذوى القدرات والهمم من خلال مكتب قادرون باختلاف التابع للمديرية ، لافتاً إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم انتقاء دفعة جديدة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، فى لعبة كرة السلة من مواليد ٢٠١١ و ٢٠١٢ بنين بملعب كرة السلة بنادى أسوان.

حيث كانت من أبرز الشروط بألا يقل طول المتقدم عن ١٦٠ سم لمواليد ٢٠١٢ ، و ١٦٥ لمواليد ٢٠١١ ، ويوفر المشروع رعاية رياضية متكاملة والإشتراك فى مباريات الإتحاد المصرى لكرة السلة ، وإتاحة الفرصة لتمثيل مصر فى المنتخبات القومية .

وفى نفس السياق ، أشارت نجوى أحمد مدير عام فرع ثقافة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، يواصل الفرع تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية داخل العديد من بيوت وقصور الثقافة لإضفاء الأجواء الترفيهية للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، موضحة بأنه تم تنظيم ورشة لتدوير المخلفات وصناعة العرائس من الجوارب القديمة والفوم بمكتبة حى السلام بالعلاقى .

كما تم تنظيم القافلة الثقافية بمنطقة الطيباب بأسوان  ، وهو الذى توازي مع تنظيم ورشة حكى عن العادات والتقاليد ذات التراث النوبى والأسوانى بقصر ثقافة دهميت بمركز نصر النوبة ، فضلاً عن تنظيم ورشة حكى لدور الشباب فى التنمية بنقابة المعلمين لمكتبة الشطب التابعة لمركز دراو ، علاوة على تنظيم ورشة فنية للأشكال من الورق المقوى بقصر ثقافة كوم أمبو ، وهو الذى سيتواكب مع تنظيم الأمسيات الثقافية والفنية بقرية الطوناب بإدفو بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية .

أنشطة ثقافية ورياضية بأسوان
أنشطة ثقافية ورياضية بأسوان
أنشطة ثقافية ورياضية بأسوان
أنشطة ثقافية ورياضية بأسوان
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