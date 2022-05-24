الإنتهاء من تجهيز ورش المنطقة الحرفية بشمال سيناء بالمعدات خلال 20 يوما

أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء أنه سيتم الانتهاء من استكمال جميع معدات الورش بالمنطقة الحرفية خلال 20 يوما.

واستعرض سكرتير عام المحافظة، فى لقائه اليوم بحضور المهندس محمد عبد العاطى من الانتاج الحربى، المهندس أحمد محسن مدير المنطقة الحرفية ، ومسئولى التخطيط والاسكان والحسابات بالمحافظة، ما تم تنفيذه بالمنطقة والذى تمثل فى الانتهاء من الانشاءات بنسبة 100 % و 75 % من الأجهزة والمعدات .

٥٠ مليون جنيه تكلفة إنشاء المنطقة الحرفية

وأشار الى أن المنطقة الحرفية فى حى المساعيد بالعريش بتكلفة مبلغ 50 مليون جنيها، منها 25 مليون جنيها للانشاءات و25 مليون جنيها أخرى للمعدات.

وتضم المنطقة 48 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل فى مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة ومن بينها : النجارة والموبيليا والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية من بقوليات وزيت زيتون وغيرها وكذا تعبئة المنظفات والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية ، وتهدف الى تفريغ مناطق وسط مدينة العريش من الورش الصناعية والحرفية .

وأعلن سكرتير عام المحافظة، عن توريد جميع أجهزة ومعدات الورش خلال 20 يوما من الآن تمهيدا لطرحها للتخصيص لمستغليها طبقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .