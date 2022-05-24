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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي كريتاي الفرنسي يطلب ضم مهاب سعيد لاعب كرة اليد بالأهلي

صدى البلد

تقدم نادي كريتاي الفرنسي، الذي يلعب بدوري نجوم فرنسا، بطلب رسمي للنادي الأهلي لضم لاعبه الظهير الأيمن مهاب سعيد قائد منتخب مصر للشباب بداية من الموسم المقبل.

على صعيد أخر أعلن مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصورو أريمو، قائمة المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية رقم 25 والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 9 وحتى 19 يوليو المقبل.

وتضم القائمة 14 منتخبًا وهم “مصر البلد المستضيف – تونس – الجزائر – المغرب – أنجولا – الكاميرون – نيجيريا – الجابون – الرأس الأخضر – الكونغو الديمقراطية – السنغال – زامبيا – كينيا – غينيا”.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة تقديم موعد حفل القرعة ليقام الخميس المقبل 26 مايو بدلا من الجمعة، وسيشارك في سحب القرعة نجوم المنتخب الوطني أحمد الأحمر – إبراهيم المصري – يحيى الدرع – كريم هنداوي.

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