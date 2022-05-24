نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022.. تنسيق بين المدارس والإدارات التعليمية لإعلانها

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن اعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 وأصدرت عدة قرارات بشأن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إنه س يتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 للطلاب فور الانتهاء منها بمكان بارز بالمدرسة وبالتنسيق مع الإدارة التعليمية

وقرر وزير التربية والتعليم ، أن يتم اعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 طبقًا للمادة الثامنة من القرار الوزاري رقـم (133) بتاريخ 21/ 9/ 2021.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه في نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ، ينتقل الطالب للصف الدراسي التالي في حالة اجتيازه المقررات الدراسية (من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق).

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أنه بعد اعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 يتم عقد امتحان دور ثان للطلاب الذين لم يحصلوا على التقديرات ـ الألوان - سالفة الذكر فيما درسوه في الفصلين الدراسيين.

وقال وزير التربية والتعليم إنه في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في إحدى المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبار الدور الثاني عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه يسرى ذلك على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات، والخاصة والخاصة لغات، وكذا بالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.