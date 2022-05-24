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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكاديمية ناصر العسكرية تستقبل وفداً لعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة فى إفريقيا

القوات المسلحة
القوات المسلحة

إستقبلت أكاديمية ناصر العسكرية العليا بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وفداً لعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة فى إفريقيا.

وعُقدت على هامش الزيارة جلسة لمناقشة جهود التعاون المصرية مع الدول الإفريقية وتاريخ العلاقات المصرية الإفريقية.

وتتضمنت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، والتأكيد على أن علاقات التعاون مع كافة دول القارة هى من أولى إهتمامات الدولة المصرية ، وكذلك أهمية توفير البيئة المناسبة لدعم الإستثمار فى البلدان الإفريقية مع بلورة آليات جديدة تهدف إلى التعاون المثمر والبناء بين دول القارة الإفريقية.

كما تطرقت الجلسة إلى التحديات التى تواجه القارة الإفريقية وإستعرضت العلاقات التجارية والإقتصادية التى تربط مصر والبلدان الإفريقية والتى منها المشروعات الزراعية والمائية والتجمعات الإقتصادية.

وألقى مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أن تلك الزيارات تعمل على زيادة وتقوية أواصر الود والإخاء المتبادل بين أبناء الدول الإفريقية .

أكاديمية ناصر العسكرية الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية العلاقات المصرية الافريقية مركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع القوات المسلحة

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