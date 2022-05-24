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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المهندسين: نسعى لأن تكون النقابة جزءا في تنفيذ خطة الدولة 2030

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر "Egypt Digital construction 2022" أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أن مجلس النقابة لن يدخر جهدًا في تقديم وتطوير كل ما يصب في مصلحة المهندس والمهنة، مشيرًا إلى أن مؤتمر اليوم يناقش قضية غاية في الأهمية وهي التحول الرقمي في مصر، والتي تأتي ضمن خطة الدولة 2030، معربًا عن سعادته بإقامة هذه الفعالية والتي تساهم في إعداد المهندسين للعمل في هذا المجال.

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وقال: انتقال مصر إلى "الرقمنة" تعد نقلة حضارية، في ظل إدارة تسعى إلى الارتقاء بالوطن في كافة المجالات، مؤكدًا على أن هذه القضية تعد تحدٍ كبير يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لمواجهة أية تحديات، لافتًا أن القطاع الهندسي في مصر يمر بمشاكل عديدة حيث لم يتم تطوير التعليم بالشكل الكافي.
كما أكد "نقيب المهندسين" على سعيه الحثيث وأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى، في وضع كل إمكانات النقابة من أجل تقديم خدمة تدريب لائقة وعصرية تتيح للمهندس الحصول على فرصة عمل لائقة به في مصر وخارجها، مؤكدًا على حرص النقابة أن تكون جزءًا من تنفيذ خطة الإدارة السياسية لرقمنة الدولة وتنفيذ خطتها 2030 .

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حضر فعاليات الافتتاح المهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة ، وكل من المهندس محمد ماهر، ود.م. أحمد فرج- عضوا المجلس الأعلى للنقابة، وم. محمد سليم- رئيس لجنه التدريب بالنقابة العامة سابقًا، وم. محمد بيبرس- أمين مساعد شعبة الهندسة الكهربائية.
جدير بالذكر أن مؤتمر نمذجة أعمال البناء يهدف إلى مناقشة تطبيقات التحول الرقمي في مجالات التشييد والبناء، واستعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال نمذجة معلومات المباني BIM.

نقيب المهندسين مؤتمر نمذجة أعمال البناء الرقمنة القطاع الهندسي

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