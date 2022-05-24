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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإعدام لعامل قطع رأس والدته بـ منجل في البحيرة

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة"، برئاسة المستشار عطية مطر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عادل الشاذلى وشريف امام الحيلة وسكرتارية خميس قمر، اليوم الثلاثاء،  الحكم بالإعدام شنقاً لعامل  لاتهامه قام بقتل والدته والقائها داخل "شوال"، بمصرف أمري، بدون رأس وبدون ملابس وعارية الجسد، وذلك بسبب خلافات بينه والمجني عليها بسبب الميراث ورغبته فى قيامها بنقل ملكية الأرض الزراعية الخاصة بها لحيازته.

َتعود أحداث  الواقعة حينما تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بعثور الأهالي بقرية الطويلة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، على جثة مجهولة لمسنة في العقد التاسع، داخل "شوال"، بمصرف أمري، تبين تغيبها عن المنزل منذ شهر بإحدى قرى مركز دمنهور، وبفحص الجثة تبين أنها بدون رأس وبدون ملابس وعارية الجسد والجثة فى حالة تحلل رمى.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة مسنة تدعى "أنيسة. م. خ"، 87 سنة، أرملة وتقيم قرية الخرسة التابعة لقرية سنهور بمركز دمنهور طرف نجلها.

وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث، أن المجني عليها محرر لها محضر تغيب رقم 10533 إداري مركز دمنهور منذ شهر تقريبًا، حيث خرجت من المنزل ولم تعود حتى تم العثور على جثتها صباح الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بالرحمانية تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن أداة، الجريمة "منجل" والقرط الذهبى، وذلك خلال اعترافاته أمام التحقيقات التى أجرتها النيابة، حيث أكد أنه قام بفصل الرأس عن الجسد حتى لا يستطيع أحد التعرف عليها وتضييع ملامح الجريمة.

وأشار المتهم خلال التحقيقات إلى وجود خلافات بينه والمجنى عليها بسبب الميراث ورغبته فى قيامها بنقل ملكية الأرض الزراعية الخاصة بها (فدان) والمنزل له إلا أنها رفضت معللة ذلك بأنه حق شقيقاته الـ ٧ المتزوجات، مصيفًا أنه بتاريخ ٩/ ٩ / ٢٠٢١ حدثت مشادة كلامية بينه وبين والدته قام على إثرها بدفعها فارتطمت رأسها بالحائط مما تسبب فى وفاتها.

وتابع المتهم أنه قام عقب ذلك بوضعها داخل جوال بلاستيك وقام بنقلها على "عربة كارو" لأرضه الزراعية وقام بالاستيلاء على قرطها الذهبى، ثم قام عقب ذلك بقطع رأسها مستخدمًا فى ذلك أداة حادة "منجل" وتجريدها من ملابسها وقام بربط الجوال وإلقائه بالمصرف مكان العثور على ، ثم قام بإلقاء رأسها وملابسها منفصلين بنفس المصرف على مسافة من مكان إلقاء الجثة.

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