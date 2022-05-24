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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتفادي المجاعة.. برنامج الغذاء العالمي يوجه مناشدة عاجلة لـ بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

دعا رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إعادة فتح موانئ أوكرانيا لمنع تجويع الأطفال حول العالم.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، دعا بيزلي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، دعا بيزلي الرئيس الروسي إلى أن يكون له قلب.

وكانت أزمة الغذاء المتنامية قضية رئيسية في المنتدى، وكان بيزلي أحد الأصوات الرئيسية الداعية إلى العمل على حا الأزمة. 

وقبل الحرب، شكلت إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا ما يقرب من 30 ٪ من التجارة العالمية، وأوكرانيا هي رابع أكبر مصدر للذرة في العالم وخامس أكبر مصدر للقمح، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال بيسلي إن 325 مليون شخص حول العالم يواجهون المجاعة، مع 49 مليون شخص في 43 دولة الآن “يطرقون باب المجاعة”.

القمح روسيا أوكرانيا بوتين الرئيس الروسى برنامج الغذاء العالمي

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