انتشال جثة شاب غارق من مياه النيل في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظه الغربية اليوم من العثور على جثه شاب في العقد الثاني من العمر لقى مصرعه غرقا بنهر النيل ببحر شبين أمام قرية كفر الجزيرة التابعة لمدينة زفتي في محافظة الغربية.



تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية إشارة من شرطة النجدة بوقوع حالي غرق بالقرب من قرية كفر الجزيرة بمدينة زفتي.

وكانت غرفة النجدة أخطرت بدورها الحماية المدنية ليدفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالغربية بفريق إنقاذ نهري.

وجارى انتشال القوات جثة الشاب وتبين أنه يدعي"محمد.ح.ح" ١٩ عام ومقيم بقرية شنراق التابعة لمركز السنطة .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

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