عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة شاب غارق من مياه النيل في الغربية

غرق شاب
غرق شاب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظه الغربية اليوم من العثور على جثه  شاب في العقد الثاني  من العمر  لقى مصرعه غرقا بنهر النيل ببحر شبين أمام قرية كفر الجزيرة التابعة لمدينة زفتي في محافظة الغربية. 

هيئة قصور الثقافة تشارك في فعاليات منتدى الطفل المصري بمحافظة الغربية


تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية إشارة من شرطة النجدة بوقوع حالي غرق بالقرب من قرية كفر الجزيرة بمدينة زفتي. 

مستريح الزيت.. شخص يستولي على 4 ملايين جنيه من أهالى الغربية

 

وكانت غرفة النجدة أخطرت بدورها الحماية المدنية ليدفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالغربية بفريق إنقاذ نهري. 
وجارى انتشال القوات جثة الشاب وتبين أنه يدعي"محمد.ح.ح" ١٩ عام ومقيم بقرية شنراق التابعة لمركز السنطة  . 

مستريح الزيت.. شخص يستولي على 4 ملايين جنيه من أهالى الغربية


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

IMG-20220524-WA0094
IMG-20220524-WA0094
IMG-20220524-WA0092
IMG-20220524-WA0092
IMG-20220524-WA0093
IMG-20220524-WA0093
IMG-20220524-WA0022
IMG-20220524-WA0022
IMG-20220524-WA0095
IMG-20220524-WA0095
الغربية محافظة الغربية مدينة زفتى الأجهزة الامنية مدينة النيل مصرع شاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

أسعار صرف العملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

موضوعات متعلقة

ضبط 216 مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية: تحويل 6 آلاف موظف بالإدارة المحلية للنيابة العامة والإدارية

دعاء صلاة التسابيح .. لتفريج الكرب وتوسيع الأرزاق

لم تف بوعدها.. بولندا تشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب دبابات ألمانيا

عبدالغفار: مصر أطلقت نموذج المستشفيات الخضراء التزاما بتعهدات الحفاظ على البيئة

شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار بنسبة 25% منذ نهاية رمضان وحتى الآن

رئيس الوزراء: مستعدون لسماع كل الآراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندما تألقت فاتن حمامة وتحية كاريوكا في مهرجان كان السينمائي .. نوستالجيا

حالة نادرة.. أمريكي مولود بلا فكين ينتصر على التنمر ويتزوج.. شاهد

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

فيديو

على الزوجة إعانة زوجها للزواج بأخرى.. ماذا قال أحمد كريمة عن التعدد؟

طيران مخفض و3 آلاف جنيه لكل مشجع.. الأهلي يدعم جماهيره قبل مباراة الوداد في المغرب .."فيديوجراف"

تعرف على رد فعل الإعلاميين بأفغانستان على قرار طالبان بفرض النقاب.. فيديو

قصة نانسي.. عايزة تثبت نسب ابنتها.. ما القصة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ