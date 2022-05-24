عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منتدى التكامل الاقتصادي العربي يضع رؤية مستقبلية للبلدان العربية

صدى البلد

أكد منتدى التكامل الاقتصادي العربي الذي انطلقت فعالياته أمس بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي جاء تحت عنوان" تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.. التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك، الذي ينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري،  أكد على معالجة جميع التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل الاقتصادي العربي فيما بينها ، بهدف رسم ملامح الوحدة الاقتصادية العربية في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة.
 
وتخللت جلسات المنتدى مناقشات ومداخلات للمشاركين أعطت زخما خلال نسخة المنتدى الأولى هذا العام، آخذين في الحسبان تأثير الجائحة وارتفاع معدلات التضخم التي تضرب معظم دول العالم فضلا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. 

 وشارك في الجلسة الافتتاحية التي شهدها المنتدى  الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري،  مشيدًا خلال كلمته،  بما حققته الدول العربية من خطوات هامة في إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة، وتحرير جزء من التجارة السلعية بدون رسوم جمركية، معربا عن التطلع لتعزيز هذا المسار، ومؤكدًا في الوقت ذاته على أن التجارة البينية العربية هي إحدى أهم روافد تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
 
ودعا المشاركون في المنتدى الذي زخر بمشاركة عربية واسعة لعدد من الوزراء والمسؤولين من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، لرصد النجاحات التي حققتها مسيرة العمل الاقتصادي العربي والبناء عليها لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود مع استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بين الدول العربية، مؤكدين خلال النقاشات التي شهدها المنتدى في يومه الأول على مدار جلستين، أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التكامل الاقتصادي باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المؤثرة في تحقيق النمو والتنمية. 
 
كما دعت الدكتورة آمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين بجمهورية السودان، إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة العربية وإقامة مشروعات مشتركة بما ينعكس آثارها إيجابا على الاقتصاد العربي والإفريقي على حد سواء.
 
وشدد  موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين، على ضرورة  مواجهة التحديات الاقتصادية في الدول العربية، وضرورة الاستفادة من التجارب العالمية  ومواءمة الظروف الجارية.
 
وأكد  الدكتور طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، أن الاقتصاد العربي هو من سيوحد الأمة العربية، داعيًا إلى تعزيز أدوات البناء والتكامل والاستفادة من التشبيك والتقارب لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفي مقدمتها التجارة العربية البينية، مؤكدا أن المنتدى يشكل فرصة مهمة للتحاور وإبراز وجهات النظر والمواقف والمصالح، بما يسهم في وضع الحلول لمعالجة الخلل والمعوقات في نظام التجارة العربية البينية. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

أسعار صرف العملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية: تحويل 6 آلاف موظف بالإدارة المحلية للنيابة العامة والإدارية

دعاء صلاة التسابيح .. لتفريج الكرب وتوسيع الأرزاق

لم تف بوعدها.. بولندا تشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب دبابات ألمانيا

عبدالغفار: مصر أطلقت نموذج المستشفيات الخضراء التزاما بتعهدات الحفاظ على البيئة

شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار بنسبة 25% منذ نهاية رمضان وحتى الآن

رئيس الوزراء: مستعدون لسماع كل الآراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندما تألقت فاتن حمامة وتحية كاريوكا في مهرجان كان السينمائي .. نوستالجيا

حالة نادرة.. أمريكي مولود بلا فكين ينتصر على التنمر ويتزوج.. شاهد

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

فيديو

على الزوجة إعانة زوجها للزواج بأخرى.. ماذا قال أحمد كريمة عن التعدد؟

طيران مخفض و3 آلاف جنيه لكل مشجع.. الأهلي يدعم جماهيره قبل مباراة الوداد في المغرب .."فيديوجراف"

تعرف على رد فعل الإعلاميين بأفغانستان على قرار طالبان بفرض النقاب.. فيديو

قصة نانسي.. عايزة تثبت نسب ابنتها.. ما القصة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ