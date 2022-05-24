منتدى التكامل الاقتصادي العربي يضع رؤية مستقبلية للبلدان العربية

أكد منتدى التكامل الاقتصادي العربي الذي انطلقت فعالياته أمس بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي جاء تحت عنوان" تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.. التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك، الذي ينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أكد على معالجة جميع التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل الاقتصادي العربي فيما بينها ، بهدف رسم ملامح الوحدة الاقتصادية العربية في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة.



وتخللت جلسات المنتدى مناقشات ومداخلات للمشاركين أعطت زخما خلال نسخة المنتدى الأولى هذا العام، آخذين في الحسبان تأثير الجائحة وارتفاع معدلات التضخم التي تضرب معظم دول العالم فضلا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية التي شهدها المنتدى الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، مشيدًا خلال كلمته، بما حققته الدول العربية من خطوات هامة في إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة، وتحرير جزء من التجارة السلعية بدون رسوم جمركية، معربا عن التطلع لتعزيز هذا المسار، ومؤكدًا في الوقت ذاته على أن التجارة البينية العربية هي إحدى أهم روافد تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.



ودعا المشاركون في المنتدى الذي زخر بمشاركة عربية واسعة لعدد من الوزراء والمسؤولين من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، لرصد النجاحات التي حققتها مسيرة العمل الاقتصادي العربي والبناء عليها لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود مع استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بين الدول العربية، مؤكدين خلال النقاشات التي شهدها المنتدى في يومه الأول على مدار جلستين، أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التكامل الاقتصادي باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المؤثرة في تحقيق النمو والتنمية.



كما دعت الدكتورة آمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين بجمهورية السودان، إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة العربية وإقامة مشروعات مشتركة بما ينعكس آثارها إيجابا على الاقتصاد العربي والإفريقي على حد سواء.



وشدد موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين، على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية في الدول العربية، وضرورة الاستفادة من التجارب العالمية ومواءمة الظروف الجارية.



وأكد الدكتور طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، أن الاقتصاد العربي هو من سيوحد الأمة العربية، داعيًا إلى تعزيز أدوات البناء والتكامل والاستفادة من التشبيك والتقارب لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفي مقدمتها التجارة العربية البينية، مؤكدا أن المنتدى يشكل فرصة مهمة للتحاور وإبراز وجهات النظر والمواقف والمصالح، بما يسهم في وضع الحلول لمعالجة الخلل والمعوقات في نظام التجارة العربية البينية.