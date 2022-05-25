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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة تشكيل عصابى تخصص فى استعراض القوة بدار السلام

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم محاكمة تشكيل عصابي بتهمة استعراض القوة وقتل مواطن في  دار السلام.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد محمد ومحمد أحمد بسيوني وسالي عمرو أمين الصعيدي، وأمانة سر طارق فتحي والسيد حسن. 

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين باستعراض القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليهما، وأهالي منطقة دار السلام بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذي المادي بهم، وفرض السيطرة والاتاواة عليهم بالسلب لبعض أموالهم عنوة وكان ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة،  حال حملهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وذخائر،  مما تستعمل في الاعتداء علي الأشخاص. 

واقترنت هذه الجريمة بجريمة أخرى وهى قتل  المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي إلحاق الأذي به،  وأحدثوا إصابته علي إثر محاولات فرض إتاوة عليه، وأعدوا لذلك الأسلحة، وما أن أيقنوا تواجده رفقة شقيقه بالطريق العام،  وأضرموا في أنفسهم إزهاق روحه في حال امتناعه عن سداده مبلغ الإتاوة، وما أن امتنع المجني عليه عن الوفاء بالمبلغ، إلا وسدد له المتهم الأول ضربة باستخدام سلاح أبيض "مطواة" استقرت بفخذه الأيسر، فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة التجمع الخامس استعراض القوة

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