الحكم على الأشقاء فى القتل العمد بحلوان

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، حكمها اليوم على ثلاثة متهمين لاتهامهم بالشروع في قتل أشقائهم عمدًا باستخدام أسلحة بيضاء في حلوان .

والمتهمون المحبوسون على ذمة التحقيقات بالقضية هم كل من "مصطفى.ف" عامل و"علي .ف"عامل و"جمال .ف" بائع جرائد وذلك حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.

وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قورة الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبدالمسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم في سبتمبر الماضي بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، شرع المتهم الأول والثاني في قتل المجني عليه جمال فاروق عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن احتد الحديث بينهما والمجني عليه فتعديا عليه ضربًا مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء "سكاكين" بمناطق متفرقة بعموم جسده محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، قاصدين من ذلك قتله، إلا أنهما خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا سلاحين أبيضين (سكاكين) بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية في التعدي على المجني عليه.

وأضاف أمر الإحالة بأن المتهم الثالث شرع في قتل المجني عليه مصطفى فاروق عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن احتد الحديث بينهما فتعدى عليه ضربًا مستخدمًا في ذلك سلاحا أبيض بمناطق متفرقة بعموم جسده محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصداً من ذلك قتله إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

وتضمنت شهادة مجرى التحريات بالقضية، حيث شهد معاون مباحث قسم شرطة حلوان بأن تحرياته توصلت إلى نشوب مشادة بين المتهمين كفريقين على أثرها اعتدى كل فريق على الآخر فأحدث المتهمان الأول والثاني إصابة جمال فاروق والمتهم الثالث إصابة مصطفى فاروق مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء قاصدين من ذلك قتلهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم.