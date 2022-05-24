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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قنصل مصر بشيكاغو يشارك بالحفل السنوي لعمدة المدينة مع الجاليات الإسلامية

صدى البلد

شارك السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل عام مصر في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي، في حفل العشاء السنوي لعمدة شيكاغو مع رجال الأعمال من الجالية الإسلامية الآسيوية والعربية والإفريقية.
وقال السفير أبو العينين، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن، اليوم الثلاثاء، إن هذا اللقاء جاء بدعوة من سالمان أفطاب رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب عمدة شيكاغو.
وألقت لايت فوت، عمدة شيكاغو، كلمة أعربت فيها عن تقديرها العميق للدور الإيجابي للجاليات الإسلامية في دعم عمليات التنمية الاقتصادية في المدينة، مشيرة إلى تعدد المشروعات التي تبنتها الجالية في مجالات المستشفيات والمدارس ودعم ورعاية المهاجرين من الشرق الأوسط وأفغانستان، كما قامت بتسليم شهادات تقدير لعدة شخصيات أمريكية مسلمة من سوريا وباكستان والهند.
وخلال حديثها مع القنصل، أشادت العمدة بتاريخ مصر وحضارتها الفرعونية القديمة، مشيرة إلى سابق زيارتها لمصر مطلع التسعينيات وانبهارها بالمتحف المصري القديم وتطلعها لزيارة المتحف المصري الجديد عند افتتاحه تحت سفح الأهرامات، كما لفتت إلى متابعتها من وقت لآخر لما ينشر حول ما تحقق من إنجازات في العاصمة الإدارية الجديدة المتطورة لمصر.
حضر اللقاء رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة العربية ـ الأمريكية، ورئيس رابطة الأطباء المهاجرين في شيكاجو، ورئيس نقابة المحامين العرب الأمريكيين، ورؤساء المراكز الإسلامية الآسيوية، ورؤساء كبريات الشركات الهندية المسلمة، وعدد من الأطباء المصريين البارزين، وعدد من القناصل العموم والفخريين العرب والآسيويين والأفارقة.

 

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